Górskie jeziora zamiast morza i kolacje przy pełni księżyca, czyli Austria na lato

Kolejną atrakcją jest liczący 15 kilometrów Flow Trail w Bad Kleinkirchheim - najdłuższa w Europie górska trasa rowerowa.

Poruszanie się po Karyntii ułatwia karta urlopowa Kärnten Card, uprawniająca do darmowych wstępów do muzeów, przejazdów kolejkami górskimi i rejsów, a także do zniżek na wybrane usługi.

Coraz więcej Polaków w Styrii

Sąsiadującą z Karyntią Styrię odwiedziło w ubiegłym roku 4,5 miliona turystów (wzrost o 2,6 procent względem poprzedniego roku), którzy wykupili 13,9 miliona noclegów (plus 1,7 procent), co daje długość pobytu 3,1 nocy. W tej liczbie było 93,5 tysiąca Polaków (plus 15,7 procent), którzy wykupili 253,7 tysiąca noclegów (plus 9,3 procent). Długość pobytu wyniosła 2,7 nocy.

- Bardzo cieszymy się z tych wzrostów, zwłaszcza latem - dwie trzecie turystów z Polski przyjechało właśnie o tej porze roku - mówi Lisa Anderle zajmująca się marketingiem i PR-em w organizacji Steirische Tourismus und Standortmarketing. Zimą z kolei uwagę przykuwa ponadprzeciętna długość pobytu Polaków - 4,4 nocy.

Styria, opowiadała Anderle, to mekka turystów aktywnych i smakoszy. Przez land biegnie wiele szlaków pieszych, rowerowych i kulinarnych, w tym pierwszy w Austrii szlak rowerowy dla osób z niepełnosprawnościami, pierwsza w Austrii trasa kulinarna dla wegan i szlak winny. Styryjskich specjałów można próbować zarówno w restauracjach z gwiazdkami Michelina, jak i knajpkach prowadzonych przez „pasjonatów regionalności”.