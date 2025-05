Liverpool po tragedii. Czy to wciąż miasto bezpieczne dla turystów?

- Wczorajsze tragiczne zdarzenie było ogromnym szokiem dla całej lokalnej społeczności, ale miało miejsce już po oficjalnych wydarzeniach i nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów. Parada była bardzo dobrze zabezpieczona przez służby. Choć to dla mnie osobiście wielki szok, bo wraz z żoną i przyjaciółmi byliśmy w miejscu zdarzenia dosłownie kilkanaście minut wcześniej, to jako wieloletni mieszkaniec Liverpoolu czuję się tu bezpiecznie. To miasto wielokrotnie udowodniło, że organizowanie wielkich imprez jest traktowane z należytymi szczegółami i dbałością o bezpieczeństwo. Liverpool to miasto, które potrafi przyjmować gości z otwartymi ramionami i tego powinniśmy się trzymać - dodaje.

Z Liverpoolu Magdalena Pinkwart