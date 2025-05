Polska najlepszym krajem dla samotnych turystek. „Przystępna cenowo i bezpieczna”

Internetowa platforma z kodami rabatowymi i zniżkami Wethrift zbadała ceny w 30 krajach najwyżej sklasyfikowanych w Ogólnoświatowym Indeksie Bezpieczeństwa Kobiet (Women Peace and Security Index), który publikuje Georgetown Institute for Women, Peace and Security działający przy Uniwersytecie Georgetown.

Celem było stworzenie listy najlepszych krajów dla samotnie podróżujących kobiet - przede wszystkim przystępnych cenowo, ale też atrakcyjnych pod względem oferty turystycznej i bezpiecznych.

Autorzy analizy wzięli więc pod lupę średni dzienny koszt noclegu i wyżywienia, cenę biletu komunikacji miejskiej, dostępność wycieczek dla samotnych turystów i bezpieczeństwo w nocy.

Najlepszy ogólny wynik - 99,59 punktu - osiągnęła Polska. Całe podium zajęły kraje Europy Środkowo-Wschodniej - drugie miejsce przypadło Litwie (93,98), a trzecie Słowacji (89,88).

Kolejne pozycje zajęły Korea Południowa (88,16), Zjednoczone Emiraty Arabskie (88,15), Czechy (87,92), Chorwacja (86,65), Hiszpania (81,03), Łotwa (80,41) i Japonia (75,86).