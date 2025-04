Warszawa zyska nową atrakcję turystyczną. „Wejdzie z nią na światową scenę”

Warszawa z nowej perspektywy

- Highline Warsaw to coś więcej niż punkt widokowy - to celebracja ducha miasta i powód do dumy dla Polski. Tworzymy przestrzeń, w której warszawiacy i turyści z Polski i zagranicy będą mogli spojrzeć na miasto z nowej perspektywy - dosłownie i w przenośni. To moment, w którym Warszawa wchodzi na światową scenę - mówi dyrektor generalny Highline Warsaw Przemysław Konieczyński, cytowany w komunikacie.

Z atrakcji, które udostępnia Magnicity, korzysta rocznie ponad 3 miliony osób. Każdy projekt powstaje we współpracy z lokalnymi architektami, projektantami i historykami, by „uchwycić autentyczny klimat miejsca i wznieść go na wyżyny”.

Zespół Highline Warsaw stworzy grupa około 50 ekspertów, których rekrutuje Magnicity.

- Nie kopiujemy miast - pokazujemy to, co w nich wyjątkowe. Highline Warsaw i HighGarden to coś więcej niż kolejny punkt widokowy - to przestrzeń, która odzwierciedla energię, kreatywność i ambicję Warszawy – podkreśla dodaje Przemysław Konieczyński.

Magnicity powstało w 1974 roku w Paryżu. Jest członkiem World Federation of Great Towers (Światowa Federacja Wielkich Wież). Od 2020 roku wszystkie atrakcje Magnicity działają pod jedną globalną marką.