Gołe pępki i stopy? W Mediolanie się to nie podoba, powstał „Podręcznik przetrwania”

– Nie mamy obowiązującego dress code’u – mówi rzecznik La Scali w rozmowie z „The Independent”. – Cieszy nas, że wielu naszych widzów traktuje wizytę w operze jako wyjątkowe wydarzenie i ubiera się stosownie do okazji. Ale naszą troską jest, by wszyscy czuli się dobrze. Dlatego w 2015 roku wprowadziliśmy ograniczenia dotyczące ubioru, które miały zapobiec dyskomfortowi innych widzów w stosunkowo ciasnej przestrzeni XVIII-wiecznego teatru. Z nadejściem gorącego lata przypomnieliśmy o tych zasadach, które obowiązują już od dekady. Nie chcemy nikomu narzucać, jak ma się ubierać, ale konieczne jest, by ubrać się tak, by nie przeszkadzać innym – podkreśla.

W ostatnich latach zasady nie były rygorystycznie egzekwowane – także za sprawą poprzedniego dyrektora artystycznego, Dominique’a Meyera, który uważał, że lepiej mieć na widowni mniej eleganckich gości niż puste fotele.

Turyści psują obyczaje w najsłynniejszej operze

Wbrew pozorom, za rozluźnienie standardów ubioru nie odpowiadają młodsi widzowie. La Scala zauważa, że problemem są przede wszystkim turyści, którzy traktują operę jako kolejny punkt na mapie zwiedzania Mediolanu, a nie miejsce w którym stykają się z kulturą najwyższej próby.

– Zmiana zachowań to efekt wzrostu liczby odwiedzających, którzy nie są melomanami, lecz przychodzą do La Scali jak do atrakcji turystycznej – zaznacza rzecznik.

W magazynie teatru pojawił się ostatnio artykuł, który przypomina, że „dopasowanie stroju do okazji powinno być odruchem warunkowym” i apeluje o zdrowy rozsądek w kwestii ubioru i zachowania.