Po tragicznym wypadku na Bali rząd Indonezji zaostrza kontrole

Łodzią podróżowała grupa turystów z różnych krajów, Polaków wśród nich nie było
Do tragedii doszło w ostatni wtorek około godziny 16.30 czasu lokalnego. Szybka łódź motorowa przewożąca 75 turystów i pięciu członków załogi z wyspy Nusa Penida do portu Sanur na Bali, zderzyła się z wysoką falą i przewróciła – podaje portal „Jakarta Globe”.
Zginęło dwoje chińskich turystów i jeden z członków załogi. Co najmniej 28 pasażerów zostało rannych, z czego część doznała poważnych obrażeń i wymagała hospitalizacji.
Na pokładzie byli turyści z różnych krajów, między innymi z Australii, Rosji, Indii, Francji, Niemiec i Chin. Nie było wśród nich Polaków.
Nagrania z miejsca zdarzenia, opublikowane w mediach społecznościowych, pokazują ratowanie pasażerów, w tym dzieci, przez plażowiczów i rybaków.
Rejsy między Sanur a Nusa Penida należą do najpopularniejszych tras turystycznych w regionie i korzystają z nich codziennie setki turystów. – Takie wypadki w okolicach Bali zdarzają się dość często – poinformowano nas w wydziale konsularnym polskiej ambasady w Dżakarcie. Lokalne media donoszą, że w ostatnich miesiącach odnotowano szereg incydentów z udziałem przewoźników oferujących szybkie połączenia łodziami motorowymi. Na początku lipca zatonął prom pasażerski płynący z Jawy na Bali. Jednostka zatonęła w Cieśninie Bali niespełna pół godziny po wypłynięciu z portu. Przewoziła kilkadziesiąt osób. W wyniku katastrofy zginęło co najmniej pięć osób, a wiele uznaje się za zaginione.
Po ostatnim wypadku indonezyjskie Ministerstwo Transportu zapowiedziało wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących transportu morskiego w sektorze turystycznym. Jak podaje lokalny portal „NusaBali”, planowane działania obejmują m.in. obowiązkowe kontrole techniczne łodzi, wymóg posiadania sprzętu ratunkowego zgodnego z międzynarodowymi standardami i szkolenia dla załóg z pierwszej pomocy i procedur ewakuacyjnych.
– Musimy natychmiast poprawić standardy bezpieczeństwa i wprowadzić bardziej rygorystyczny nadzór nad operatorami turystycznymi – powiedział rzecznik resortu transportu cytowany przez portal.
Lokalne władze na Bali dostały również polecenie przeprowadzenia audytów wszystkich firm oferujących rejsy na popularnych trasach.
Każdego roku Bali odwiedza ponad 6 milionów zagranicznych turystów. Według danych indonezyjskiego Ministerstwa Turystyki z 2024 roku, liczba turystów z Polski odwiedzających Indonezję przekroczyła 53 tysiące. Choć brak dokładnych statystyk dla samej wyspy, Bali pozostaje jednym z najczęściej wybieranych kierunków egzotycznych przez Polaków.
