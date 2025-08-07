Po tragicznym wypadku na Bali rząd Indonezji zaostrza kontrole

Do tragedii doszło w ostatni wtorek około godziny 16.30 czasu lokalnego. Szybka łódź motorowa przewożąca 75 turystów i pięciu członków załogi z wyspy Nusa Penida do portu Sanur na Bali, zderzyła się z wysoką falą i przewróciła – podaje portal „Jakarta Globe”.

Zginęło dwoje chińskich turystów i jeden z członków załogi. Co najmniej 28 pasażerów zostało rannych, z czego część doznała poważnych obrażeń i wymagała hospitalizacji.

Na pokładzie byli turyści z różnych krajów, między innymi z Australii, Rosji, Indii, Francji, Niemiec i Chin. Nie było wśród nich Polaków.

Nagrania z miejsca zdarzenia, opublikowane w mediach społecznościowych, pokazują ratowanie pasażerów, w tym dzieci, przez plażowiczów i rybaków.