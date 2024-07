Indonezja chce więcej turystów. Zwalnia z wiz obywateli 20 krajów

Indonezja liczy na rekordowy wynik w turystyce

Według Głównego Urzędu Statystycznego Indonezji (Badan Pusat Statistik) od stycznia do końca maja tego roku do Indonezji przyjechało 5,2 miliona zagranicznych turystów, o milion więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Do końca roku Indonezja spodziewa się w sumie 17 milionów turystów z zagranicy, byłby to wynik lepszy o 900 tysięcy od tego z 2019 roku.

Luzowanie polityki wizowej to jeden ze sposobów odbudowywania turystyki po pandemicznej zapaści. Różnego rodzaju ułatwienia wizowe wprowadziły już między innymi Chiny, Tajlandia czy kraje Bliskiego Wschodu.