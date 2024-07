Podróże do Chin od dzisiaj łatwiejsze - bez wiz, bez formalności

„Ruch bezwizowy możliwy jest jedynie w przypadku podróży w celach: biznesowych, turystycznych, odwiedzin rodziny lub przyjaciół oraz tranzytowych. Ruch bezwizowy dotyczy wyłącznie posiadaczy paszportów zwykłych, osoby, które posiadają dokument podróży, paszport tymczasowy, dokument awaryjny nie spełniają wymogów polityki bezwizowej” - głosi komunikat.

„Cudzoziemiec, który spełnia wymagania ruchu bezwizowego, może podróżować do Chin z dowolnego kraju (nie tylko z Polski). Ruch bezwizowy obowiązuje we wszystkich portach morskich, lądowych i lotniczych. Osoby spełniające wymagania ruchu bezwizowego mogą wielokrotnie korzystać z polityki bezwizowej wjeżdżając na terytorium ChRL, aktualnie nie ma ograniczeń co do ilości wjazdów bezwizowych oraz łącznej liczby dni pobytu. Od dnia wjazdu w Chinach można pozostać nieprzerwanie do godz. 24:00 15-ego dnia pobytu” - czytamy.