Nowy salon biura podróży Anex Tour. „Tego lata otworzymy jeszcze sześć”

Anex Tour Polska informuje w komunikacie, że 11 czerwca otworzył nowy salon sprzedaży w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Sobieskiego 3. Firma ma już dzięki temu siedemnaście własnych sklepów. Najwięcej, bo po cztery, otworzyła w Warszawie i Katowicach, dwa we Wrocławiu i po jednym w Bielsku Białej, Dąbrowie Górniczej, Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Poznaniu i Tychach.

- Cieszymy się, że możemy być bliżej naszych klientów z Dąbrowy Górniczej i okolic. To miasto ma ogromny potencjał turystyczny, a mieszkańcy regionu chętnie korzystają z naszych usług. Nowe biuro to nie tylko punkt sprzedaży – to także miejsce doradztwa i inspiracji podróżniczych – deklaruje wiceprezes Anex Tour Polska Dominika Jurkowska.

Anex Tour: Otworzymy jeszcze dziesięć biur w tym roku

Zdaniem firmy, punkt w Dąbrowie Górniczej to tylko kolejne ogniwo w jej ekspansji w Polsce. Na ten rok Anex Tour Polska zapowiada uruchomienie dziesięciu kolejnych biur, z czego sześć ma być otwartych jeszcze tego lata.

Anex Tour Polska jest jedną z wielu spółek tureckiej grupy Anex Tour, obecnego w39 krajach.