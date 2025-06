Wakacje 2025. Mapa krajów basenu Morza Śródziemnego czerwona od podwyżek

Do swoich maksymalnych stanów sprzed kilku tygodni zbliżyły się też Turcja z wyceną 5051 złotych (jej rekord to 5061 złotych) i Bułgaria ze stawką 3932 złote (rekord to 3937 złotych). Jeśli kolejny tydzień przyniesie podwyżkę – co nie jest wykluczone ze względu na bliskość wakacji szkolnych – będzie można pisać zapewne o nowych wycenach maksymalnych, jakich wcześniej jeszcze nie było.

Wakacje 2025 droższe o 56 złotych od tych sprzed roku

Eksperci z Traveldaty porównali też średnią cenę wakacji 2025 ze średnią ceną sprzed roku. Okazało się, że ta druga była niższa o 56 złotych (tydzień wcześniej była niższa o 5 złotych).

„Największe roczne zniżki cen wycieczek kolejny raz odnotowano na Półwyspie Chalcydyckim - o 903 złote, a mniejsze na Sardynii i Lanzarote - o 621 i 602 złote.

Największe roczne wzrosty cen wyjazdów miały tym razem ponownie miejsce na Malcie - o 1414 złotych oraz w Portugalii i Kalabrii - o średnio 760 i 317 złotych” - czytamy w raporcie.

Autorzy analizy zadali sobie też pytanie, o wpływ na koszty wyjazdów najważniejszych dwóch czynników – cen paliwa lotniczego i kursów głównych walut. Jak podają, cena paliwa lotniczego wyniosła w ostatnim tygodniu 2,65 zł/litr wobec 3,46 zł/litr, czyli była o 23,4 procent niższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 17,2 procent, a przed dwoma tygodniami o 22,2 procent). Z kolei złoty pozostawał w minionym tygodniu silniejszy wobec dolara i euro niż rok wcześniej. Różnica na jego korzyść wyniosła 1,8 procent (przed tygodniem był silniejszy o 1,5 procent, a przed dwoma o 1 procent).

W efekcie wpływ tych dwóch czynników na średnią zmianę kosztów sprzyjał organizatorom podróży. Zawierał się bowiem w istotnie korzystnym przedziale od -165 do -175 złotych (bardziej korzystnym niż przed tygodniem, gdy wyniósł między -120 a -130 złotych, i przed dwoma tygodniami, gdy wyniósł od -135 do -145 złotych).