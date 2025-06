Znaczący spadek cen w biurach podróży. Na miesiąc przed wakacjami

Itaka przoduje w niskich cenach za hotele czterogwiazdkowe

Na koniec eksperci z Traveldaty zostawili trzy tabele. To niecodzienna sytuacja, ponieważ zwykle kolejne dane prezentują w jednej. „Dziś pokazujemy „liderów cen” wyjazdów do hoteli 3- i 3,5-, 4- i 4,5- oraz 5-gwiazdkowych na popularnych greckich kierunkach wakacyjnych” - piszą.

Chodzi o tych organizatorów wyjazdów, którzy w ostatnim tygodniu wyróżnili się niskimi cenami w oferowaniu tego samego standardu hotelu w tych samych kierunkach. Do porównania eksperci z Traveldaty wzięli imprezy turystyczne na pierwszy tydzień sierpnia z wylotem z Warszawy do hoteli all inclusive z najniższymi cenami względem „ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”.

Ceny wycieczek najbardziej obniżyły biura ETI, Join UP! i Best Reisen - o około 310, 260 i 190 złotych. W pozostałych biurach zmiana cen rok do roku oscylowała od opustu w wysokości 100 złotych (Anex Tour) aż do zwyżek o 800 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, na pierwszym miejscu pozostawał TUI Poland z liczbą 63 takich ofert, na drugim Itaka z liczbą 53 ofert, a na trzecim Coral Travel z liczbą 49 ofert.

Przy czym najwięcej najtańszych ofert wypoczynku w Egipcie proponowały Coral Travel (8) i Join UP! (7), w Grecji Itaka (13) i Rainbow (6), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (10) i Itaka (9), w Turcji Anex Tour (8) i Itaka (5), w Tunezji Anex Tour (6) i Rainbow (3), a w Bułgarii TUI Poland (3) i Itaka (2 oferty).