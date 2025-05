W biurach podróży uspokojenie cen. Dwie podwyżki, Turcji i Grecji, raczej to potwierdzają

Wśród wiodących kierunków średnie ceny wycieczek wzrosły w ciągu roku w Egipcie, Bułgarii i w Turcji - o 172, 145 i 40 złotych. Z kolei największe roczne zniżki cen odnotowano w Grecji - o 85 złotych, a wyraźnie mniejsze na Wyspach Kanaryjskich, o 7 złotych – relacjonuje swoje ustalenia Traveldata.

Na mniej uczęszczanych kierunkach najistotniejsze zwyżki cen w ujęciu rocznym tym razem odnotowano na Majorce, w Albanii, na Malcie w Portugalii i na Cyprze - o 360, 348, 317, 261 i 197 złotych. Obniżyły się natomiast znacząco ceny wyjazdów do Włoch, Maroka, Hiszpanii kontynentalnej i Tunezji - o 284, 129, 118 i 66 złotych.

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek ceny obniżyły, porównując rok do roku, biura Best Reisen, ETI i Anex - o 440, 260 i 210 złotych. W pozostałych biurach roczne zmiany cen były mniejsze, w granicach od obniżki o 150 złotych (Join Up), aż do zwyżek o 600 złotych.

TUI, Itaka, Coral Travel – liderzy obniżania cen

W liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, w pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 60 takich ofert, drugie Itaka z liczbą 55 ofert, a trzecie Coral Travel z liczbą 50 ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów wakacyjnych w badanym okresie do Egiptu oferowały Coral Travel i Join UP! ( po 7), do Grecji Itaka (13) i Rainbow (8), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (9) i Itaka (7), do Turcji Anex Tour (7) i Itaka (6), do Tunezji Anex Tour i Join UP! (po 4), a do Bułgarii Itaka i Join UP! (po 2 oferty).