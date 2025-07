Kończąc raport eksperci z Traveldaty dzielą się z czytelnikami dwoma zestawieniami w formie tabel. W pierwszej przedstawili firmy turystyczne, które w minionym tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. W najnowszym rankingu weszła do niego Itaka (na miejsce piąte), a opuścił go Coral Travel. „Na czele tabeli ponownie zadomowił się Grecos, który był liderem już w poprzednim zestawieniu”.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Ciekawa jest też druga tabela, a właściwie tym razem wyjątkowo trzy mniejsze, w których autorzy pokazują „liderów cen” wyjazdów do hoteli trzy- i trzyipół-, cztero- i czteroipół- oraz pięciogwiazdkowych w popularnych kierunkach wakacyjnych. Chodzi o biura podróży, które wyróżniły się niskimi cenami, oferując ten sam standard hotelu w tych samych kierunkach. Do porównania wzięto imprezy turystyczne na pierwszy tydzień sierpnia z wylotem z Warszawy do hoteli all inclusive z najniższymi cenami względem „ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata