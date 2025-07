Coral Travel Poland – nauka, rozrywka i integracja. „Jesteśmy liderem trzech kierunków”

– Summer Fest to event, którym rozpoczynamy lato z naszymi partnerami hotelowymi i agencjami sprzedaży z całej Polski – mówi zastępca dyrektora generalnego do spraw sprzedaży i marketingu Erdem Fidan w Coral Travel Poland. – W tym roku zorganizowaliśmy go na południu kraju, bo Katowice są naszym największym lotniskiem pod względem obłożenia.

Coral Travel: Jesteśmy liderem w Turcji, Tunezji i Egipcie

– Ten rok jest inny niż poprzednie, klienci czekają do ostatniej chwili, żeby kupić wyjazd wakacyjny. Mimo że dynamika sprzedaży przesunęła się w kierunku rezerwacji last minute, radzimy sobie bardzo dobrze z zaspokojeniem dużego popytu. Nasza letnia działalność odbywa się bez zmian, zgodnie z planem. Osiągamy tygodniowo około 33,5 tysiąca klientów z prawie 220 czarterami. W zeszłym tygodniu obłożenie naszych lotów wyniosło 99,1 procent na wszystkich kierunkach. Na lipiec tego roku już 90 procent miejsc w naszych samolotach czarterowych zostało sprzedanych. Według statystyk utrzymujemy pozycję lidera rynku, jeśli chodzi o liczbę klientów wysyłanych do Turcji, Egiptu i Tunezji – dodaje Fidan.

Foto: Coral Travel Poland

Touroperator zadbał również o część rozrywkową letniego festiwalu. I tak między innymi odbył się mecz towarzyski w siatkówce między hotelarzami i agentami turystycznymi, a wieczorem goście wzięli udział w uroczystej kolacji z muzyką na żywo, pokazem ognia i koncertem zespołu Wonder Years.