Umowa będzie obowiązywać do 22 kwietnia 2026 roku. Reguluje ona zasady świadczenia przez Enter Aira usług lotniczego przewozu ludzi i bagażów.

Reklama

Szacunkowa wartość usług obecnej umowy między Enter Airem i Coralem Travel Poland wynosi 125,7 miliona dolarów (508,9 miliona złotych). Zmiana rok do roku wyniesie więc ponad 11 procent. Coral Travel w tym roku obsłużył około 950 tysięcy klientów. Najwięcej na trasach do Turcji i Egiptu.



Enter Air: To nasz czwarty taki kontrakt z Coralem Travel

– Coral Travel to nasz drugi, co do wielkości zawieranych od lat kontraktów, klient. Rozwijamy się wspólnie, a czwarta duża umowa czarteru w ostatnim czasie potwierdza, że w roku 2025 wspólnie spędzimy kolejne dwa sezony i że stawiamy na długoletnich partnerów – mówi cytowany w komunikacie linii lotniczej członek jej zarządu i dyrektor handlowy Andrzej Kobielski. – W nowym roku z Coral Travel będziemy latać na trasach, na których już lataliśmy, w związku z dużą powtarzalnością programu. Istotnym podkreślenia jest, że Coral Travel charakteryzuje się najlepszym wykorzystaniem floty Enter Aira przez cały sezon letni, a także najmniejszą sezonowością programu handlowego w zimie, w porównaniu z sezonem letnim – dodaje.

Enter Air zawarł wcześniej umowy na sezon lato 2025 i zima 2025/2026 ze wszystkimi kluczowymi partnerami na polskim rynku: TUI Poland o szacunkowej wartości 230 milionów dolarów (932,9 miliona złotych), Rainbowem o wartości 93,2 miliona dolarów (366,3 miliona złotych) i z Itaką Fly o wartości 75,9 miliona dolarów (ok. 292,5 miliona złotych).