Szacunkowa wartość zamówionych przez touroperatora usług w tym okresie wynosi 93,2 miliona dolarów, czyli 366,3 miliona złotych.

To de facto umowa przedłużająca wieloletnią współpracę obu firm. Poprzedni, realizowany właśnie kontrakt, Enter Aira i Rainbowa, dotyczący sezonu Lato 2024 i zima 2024/2025 opiewał na sumę 90,4 miliona dolarów, czyli 365,6 miliona złotych.

– Rozwijamy się i kontynuujemy współpracę z naszymi kluczowymi partnerami – mówi cytowany w komunikacie linii lotniczej członek jej zarządu i dyrektor handlowy Andrzej Kobielski. - W ramach umowy z touroperatorem planujemy rekordowy pod względem wartości program lotów. W przyszłorocznym sezonie letnim otworzymy nowe połączenia - na Maltę i do hiszpańskiego Reus. A w sezonie zimowym nie zabraknie egzotycznych kierunków, takich jak Gambia, Kenia, Sri Lanka i Indie, a także lotów do bardzo popularnego przez cały rok Dubaju. Cieszy nas stabilizacja współpracy z Rainbowem, a w szczególności powtarzalność kierunków i operacji lotniczych, co świadczy o dojrzałości rynku, a w rezultacie przekłada się na lepsze planowanie i minimalizowanie ryzyka handlowego i operacyjnego - podkreśla.

Umowa została zawarta na czas określony do 30 kwietnia 2026 roku i reguluje zasady świadczenia przez Enter Aira usług lotniczego przewozu osób i bagażu.

Jak przypomina Kobielski, jego firma rozpoczęła planowanie nowego sezonu od przedłużenia w sierpniu współpracy z Itaką, z którą podpisała umowę o wartości 75,9 milionów dolarów (292,5 miliona złotych), a w pierwszej połowie 2024 roku zawarła kontrakty na sezon lato 2024 i zima 2024/2025 z TUI Poland, Rainbowem, Itaką i Coralem Travel Poland, których wartość przekroczyła dwa miliardy złotych.