IATA: Na świecie brakuje samolotów. Rośnie wiek używanych maszyn, rosną koszty

IATA w najnowszym raporcie przedstawiła skalę wyzwań z jakimi mierzą się linie lotnicze w związku z zakłóconym łańcuchem dostaw.

Średni wiek samolotów na świecie wzrósł do rekordowych 14,8 lat – dla porównania, w latach 1990–2024 było to 13,6 lat.

To wynik spadku liczby nowych samolotów dostarczanych przez producentów – pod tym względem najlepszy dla branży lotniczej był rok 2018, kiedy to przewoźnicy odebrali 1813 maszyn. W 2024 roku wskaźnik ten obniżył się do 1254, co przełożyło się na niedobór maszyn na poziomie 30 procent. W 2025 roku dostawy mają wzrosnąć do 1802 samolotów, czyli znacznie poniżej wcześniejszych oczekiwań, zakładających przekazanie liniom 2293 maszyn. Co gorsze, spodziewane są dalsze korekty w dół.

Linie lotnicze stoją w kolejce po 17 tysięcy samolotów

Według wyliczeń IATA łączna liczba niezrealizowanych zamówień na nowe samoloty to już 17 tysięcy, a to też rekordowy wynik. Przy obecnych wskaźnikach nadgonienie tych zaległości zajęłoby 14 lat, czyli dwukrotnie więcej niż średnia sześcioletnia dla okresu 2013-2019. Pojawia się jednak nieco optymizmu, ponieważ są szanse, że czas oczekiwania na nowe maszyny się skróci.