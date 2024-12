Turkish Airlines wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa

Wprawdzie Turkish Airlines dzierży ten rekord od 2012 roku, ale dopiero teraz ten wyczyn został oficjalnie uznany przez Guinness World Records.

Certyfikat rekordu wręczono przedstawicielom linii lotniczej na międzynarodowym lotnisku Santiago Arturo Merino Benítez po inauguracyjnym locie Turkish Airlines do Chile.

Turkish Airlines lata do największej liczby krajów

Według samych Turkish Airlines ich sieć lotów obejmuje obecnie 131 krajów i daje im to przewagę 30 krajów nad najbliższym rywalem. Tymczasem kryteria Księgi Rekordów Guinnessa pokazują, że przewoźnik obsługuje obecnie loty do 120 krajów. Linia lotnicza uważa jednak, że nie dolicza jej inauguracyjnego połączenia do Chile i tras czasowo tylko zawieszonych.

- Jesteśmy zachwyceni tytułem rekordzisty. Jako linia lotnicza, która od ponad dekady utrzymuje to wyróżnienie, z dumą prezentujemy siłę naszej sieci lotów i wzmacniamy naszą misję łączenia ludzi, kultur i miejsc docelowych na całym świecie - skomentował wydarzenie cytowany w oficjalnym komunikacie dyrektor generalny Turkish Airlines Bilal Ekşi.