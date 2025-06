Niemiecka ministra: Nie poprzemy pogorszenia praw pasażerów lotniczych

Według organizacji konsumenckich oznaczałoby to rezygnację z około 80 procent obecnie wypłacanych odszkodowań.

Komisja Europejska już w 2013 roku argumentowała, że trzy godziny to zbyt krótki czas, aby linie lotnicze mogły zorganizować części zamienne lub samolot zastępczy. Obecne przepisy miałyby więc skłaniać przewoźników do przeprowadzenia naprawy (więcej czasu) lub odwoływania lotów – co nie leży w interesie pasażerów.

Prawa pasażerów linii lotniczych to nie luksus

Za istotną słabość obecnych regulacji uznaje się również brak precyzyjnej definicji „nadzwyczajnych okoliczności”, co już w przeszłości miało konsekwencje w postaci licznych postępowań sądowych i rozbieżnych orzeczeń. W efekcie prowadziło to do ciągłych zmian interpretacyjnych przepisów. W związku z tym Unia Europejska planuje dokładniejsze określenie sytuacji, w których odszkodowanie nie przysługuje. Zgodnie z doniesieniami, do tej kategorii mają zostać zaliczone również strajki, choroby załogi oraz problemy techniczne.

- Prawa konsumentów nie są luksusem, z którego można zrezygnować w trudnych czasach gospodarczych (najwyraźniej mając na myśli sytuację w Niemczech – red.) – zaznacza Hubig. Zapowiedziała, że będzie zabiegać o utrzymanie zasady przyznawania odszkodowań od trzech godzin opóźnienia. - Niemcy nie mogą poprzeć w Brukseli żadnej regulacji, która jednostronnie uwzględnia interesy linii lotniczych – podkreśla.

Oprócz zasad dotyczących odszkodowań za opóźnione i odwołane loty, niezgodę budzi także model biznesowy niektórych przewoźników, którzy pobierają dodatkowe opłaty za większy bagaż podręczny – przypomina portal.