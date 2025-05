200 osób do pomocy pasażerom. Ryanair tworzy pierwsze w Europie centrum obsługi klientów

W centrum obsługi klienta Ryanaira pracę znajdzie 200 specjalistów

Centrum korzystać będzie z zaawansowanych narzędzi cyfrowych, takich jak czat i rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, umożliwiające sprawną komunikację z pasażerem.

Pomimo cyfrowego charakteru inwestycji kluczową rolę odegra 200-osobowy zespół specjalistów zatrudnionych w Warszawie, odpowiedzialnych za rozwój, nadzór i codzienną obsługę systemu wspierającego pasażerów Ryanaira w całej Europie. W związku z tym Ryanair prowadzi obecnie rekrutację na 200 nowych stanowisk pracy.

- Nowe centrum w Warszawie to ogromny krok naprzód w kierunku cyfryzacji i redefinicji obsługi naszych klientów. CS Escalation Centre skoncentruje się na szybkim i skutecznym wsparciu pasażerów w sytuacjach zakłóceń lotów. Centrum będzie zapewniać aktualizacje w czasie rzeczywistym, wspierać pasażerów dotkniętych zakłóceniami oferować szybkie odpowiedzi za pośrednictwem czatu na żywo i technologii opartej na sztucznej inteligencji. 200 wysokiej klasy specjalistów z siedzibą w Warszawie będzie odpowiedzialnych za codzienne operacje i wsparcie pasażerów w całej Europie. Łącząc nowoczesne technologie z doświadczonym zespołem, wyznaczamy nowy standard obsługi klienta w Grupie Ryanair - dyrektor ds. obsługi klienta w Ryanairze Tracy Kennedy, cytowana w komunikacie.

- To kolejna inwestycja, która potwierdza zaangażowanie Grupy Ryanair w Polsce. Od 20 lat nieustannie rozwijamy się i inwestujemy na polskim rynku. Obok polskich linii lotniczych Buzz, posiadających 74 samoloty boeing 737 i zatrudniających ponad 2 tysiące specjalistów w całym kraju, Ryanair prowadzi we Wrocławiu centrum innowacji i technologii IT Labs oraz bazę serwisowo-hangarową do naprawy samolotów, gdzie łącznie pracuje ponad 400 inżynierów i specjalistów IT. Nasz zespół obsługi naziemnej w Krakowie, Katowicach i Warszawie zatrudnia obecnie ponad 700 specjalistów. W tym roku oddamy do użytku w Krakowie nasze pierwsze w regionie Centrum Symulatorowo-Treningowe załóg lotniczych, w którym zatrudnienie znajdzie 150 osób. Zapowiedziane CS Escalation Centre to kolejne 200 nowych miejsc pracy i potwierdzenie roli Ryanaira jako lidera na polskim rynku - dodaje prezes linii lotniczych Buzz z Grupy Ryanair Michał Kaczmarzyk.