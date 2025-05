Wizz Air ulepsza obsługę klienta. Zatrudnił polskojęzycznych konsultantów

W ramach inicjatywy Customer First Compass linia lotnicza Wizz Air wprowadza nowe rozwiązania w obsłudze klienta, w tym wsparcie w języku polskim. Jest ono teraz dostępne zarówno za pośrednictwem czatbota, jak i czatu na żywo na stronie internetowej Wizz Aira i w aplikacji.

Polskojęzyczni pasażerowie mogą skorzystać z bezpośredniej pomocy konsultantów od poniedziałku do piątku w godzinach 9-18. Dodatkowo dostępne jest całodobowe wsparcie automatyczne oferowane przez wirtualną asystentkę Amelię.

„Spersonalizowane doświadczenia podróży” dla Polaków

„Rozszerzenie usług językowych stanowi kolejny krok w kierunku zwiększenia dostępności i jakości obsługi klienta” - pisze przewoźnik w komunikacie.

- Wprowadzenie wsparcia w języku polskim to kolejny krok w realizacji naszej misji, by stawiać pasażerów w centrum wszystkiego, co robimy. Ta inicjatywa idealnie wpisuje się w nasz program Customer First Compass, który obejmuje inwestycję w wysokości 14 miliardów euro w ciągu najbliższych trzech lat, mającą na celu poprawę każdego etapu podróży pasażera. Dzięki niej dążymy do zapewnienia naszym polskojęzycznym klientom coraz bardziej spersonalizowanego, dostępnego i elastycznego doświadczenia podróży - mówi menadżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Airze Salvatore Gabriele Imperiale, cytowany w komunikacie.