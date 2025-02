Wizz Air bezprawnie pobierał opłaty od pasażerów. Musi oddać pieniądze

Zmiany w polityce przewoźnika dotyczą wszystkich pasażerów mieszkających w Austrii i będą obowiązywać co najmniej do 31 grudnia 2027 roku.

Wizz Air obiecuje, że naprawi swoje postępowanie z pasażerami

Poproszona przez portal o komentarz linia Wizz Air stwierdziła, że ​​przyjęła decyzję sądu do wiadomości i ją zaakceptowała oraz zobowiązała się do podjęcia działań naprawczych. Serwis nie podaje, o jaką kwotę zwrotów chodzi ani, jaka jest wartość przeterminowanych voucherów, które muszą zostać przywrócone do wykorzystania.

W 2024 roku Wizz Air obsłużył rekordową liczbę 62,8 miliona pasażerów, z czego ponad 12 milionów w Polsce, gdzie był pod tym względem drugą linią lotniczą po Ryanairze z 18 milionami pasażerów, ale przed LOT-em z 10,7 miliona pasażerów.