Wizz Air ogłasza swój największy letni rozkład lotów z Polski. 25 nowych tras

Letnia ekspansja Wizz Aira opiera się na już rozbudowanej siatce połączeń z Polski - czytamy w komunikacie.

Z Gdańska podróżni wciąż mogą latać do Larnaki, Rzymu Fiumicino, Göteborga, Hamburga, Oslo Torp, Sztokholmu Arlanda, Malagi i Kopenhagi.

Katowice utrzymują popularne połączenia do Aten, Liverpoolu, na Maltę i do Rzymu-Ciampino, a Kraków kontynuuje loty między innymi do Mediolanu Malpensa, Walencji, Bolonii czy Abu Zabi - z większą częstotliwością rejsów w tygodniu.

Z Warszawy Wizz Air nadal oferuje połączenia do takich miejsc jak Split, Kreta, Marrakesz czy Kopenhaga, odpowiadając na potrzeby zarówno podróżujących służbowo, jak i turystycznie.

Z Wrocławia Wizz Air kontynuuje rejsy do Splitu, Tirany, Kutaisi, Larnaki i wielu innych miast.