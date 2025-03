Wizz Air chce być największy w łączeniu Polski z Węgrami. Dwie nowe trasy

Od 30 czerwca Wizz Air rozpocznie loty z Gdańska do Budapesztu, oferując trzy rejsy tygodniowo – w poniedziałki, środy i piątki. Z kolei 1 lipca linia zainauguruje połączenia z Wrocławia do Budapesztu, które będą realizowane dwa razy w tygodniu – we wtorki i soboty.



Wizz Air: chcemy być największym przewoźnikiem na trasach na Węgry



Jak wyjaśnia przewoźnik w komunikacie prasowym, nowe połączenia są częścią jego ekspansji w Polsce, „co dodatkowo wzmacnia rozbudowę siatki połączeń linii i zapewnia polskim podróżnym jeszcze więcej możliwości odkrywania Budapesztu”.

- Ta ekspansja pokazuje nasze zaangażowanie w zapewnianie pasażerom dostępu do Budapesztu, miasta łączącego historię, kulturę i nowoczesny urok. Dzięki naszej młodej i nowoczesnej flocie, nadal oferujemy podróże w przystępnych cenach, w sposób zrównoważony i komfortowy. Z niecierpliwością czekamy na powitanie kolejnych pasażerów na pokładach naszych samolotów – zapewnia cytowana w komunikacie Gabriele Imperiale, menedżerka do spraw komunikacji korporacyjnej w Wizz Airze.

Loty z Wrocławia do Budapesztu to kolejna nowość ogłoszona przez Wizz Aira w ostatnim czasie. W zeszłym tygodniu węgierska linia lotnicza ujawniła, że uruchomi siedem nowych połączeń ze stolicy Dolnego Śląska - na Gran Canarię, do Nicei, Bazylei, Bukaresztu, Madrytu, Katanii i na lotnisko Londyn Gatwick.