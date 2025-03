Dziewięć nowych tras Wizz Aira z Polski – kierunki wakacyjne, ale nie tylko

Nowe trasy, które zostaną uruchomione w 2025 roku, dadzą siedem połączeń z Wrocławia, jedno z Gdańska i jedno z Katowic.

Przewoźnik powiększy też liczbę swoich maszyn trzymanych na stałe w Polsce do 35. Stanie się tak za sprawą dodania jednego samolotu, airbusa A321 neo, na lotnisku we Wrocławiu.

Siedem nowych kierunków Wizz Aira z Wrocławia

Z Wrocławia linia wprowadzi bezpośrednie loty do: Bazylei w Szwajcarii (loty w poniedziałek, środę, piątek i niedzielę), Londynu Gatwick (wtorek, czwartek, sobota, niedziela), Bukaresztu (wtorek, czwartek, sobota), Madrytu (wtorek, środa, sobota), Nicei (wtorek, środa, sobota), Katanii we Włoszech (wtorek, sobota) i na Gran Canarię (poniedziałek, piątek).

Dodatkowo Wizz Air zwiększy częstotliwość lotów z Wrocławia do Barcelony (z trzech do czterech) i Malagi (z dwóch do trzech).