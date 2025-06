Europa zmienia zasady odszkodowań za opóźniony lot. Co zyskają pasażerowie?

Przyjęte stanowisko Rady Europejskiej to odpowiedź na konieczność wprowadzenia nowych przepisów, które nie tylko będą przejrzystsze, ale też lepiej dopasowane do realiów rynkowych. Od lat zabiegali o to przedstawiciele sektora turystycznego.

Nowelizacja wprowadzi ponad 30 nowych praw dla pasażerów lotniczych – obowiązujących od momentu zakupu biletu aż do chwili dotarcia do celu, a w niektórych wypadkach ochrona będzie obowiązywać także później.

- Przyjęte stanowisko odpowiada na pilne oczekiwania pasażerów lotniczych i linii lotniczych dotyczące nowoczesnych, jaśniejszych i przejrzystszych przepisów – mówi cytowany w komunikacie Rady polski minister infrastruktury Dariusz Klimczak. - To historyczny przełom, ponieważ przez ostatnie 12 lat nie udało się osiągnąć porozumienia w tej sprawie – dodaje.

Wzmocnienie praw pasażerów samolotów w pięciu punktach

Wśród kluczowych punktów stanowiska Rady znalazło się prawo do zmiany trasy (z ang. reroutingu), co oznacza, że linie lotnicze będą zobowiązane do zaoferowania pasażerom innej trasy, jeśli będzie musiała odwołać swój lot, najszybciej jak to możliwe. Również z opcją skorzystania z usług innych przewoźników lub środków transportu. Jeśli linia nie spełni tego warunku w ciągu 3 godzin od zakłócenia podróży, pasażerowie będą mogli sami zadecydować o sposobie jej dalszej realizacji i ubiegać się o zwrot kosztów – do 400 procent ceny pierwotnego biletu.