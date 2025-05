Polacy mają dosyć płacenia za bagaż podręczny w samolotach. Jest skarga do Brukseli

Hiszpania ukarała już grzywną w wysokości 179 milionów euro kilku tanich przewoźników za pobieranie opłat za bagaż podręczny. Wśród ukaranych znaleźli się Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian i Volotea. Teraz skargi na tanie linie lotnicze złożyły organizacje konsumenckie z innych państw Europejskich. Poza wymienionymi przewoźnikami w pismach figurują również Wizzair i Transavia, pisze hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur.

Inicjatywa została zaprezentowana w siedzibie Europejskiej Organizacji Konsumentów (BEUC) w Brukseli przy wsparciu hiszpańskiego ministra ds. konsumentów, Pabla Bustinduya.

12 krajów unijnych zaskarżyło linie lotnicze

W sumie działania podjęło 16 organów ds. ochrony konsumentów z 12 krajów członkowskich. Twierdzą, że pobieranie opłat za przewóz bagażu podręcznego to naruszenie podstawowych praw konsumentów. Skargi trafią do odpowiednich krajowych organów we Francji, w Niemczech, Holandii, Belgii, na Cyprze, w Portugalii, Czechach, Grecji, Norwegii i Polsce.

Ponadto złożone zostało formalne pismo do Komisji Europejskiej, w którym organizacje domagają się przeprowadzenia dochodzenia w sprawie praktyk taryfowych stosowanych przez wskazane linie lotnicze.