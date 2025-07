Polacy porzucają wakacje w Polsce. Ostry zwrot w stronę zagranicznego all inclusive

Polacy częściej szukają all inclusive

W tym roku znacznie wzrosła popularność formy wypoczynku all inclusive. Tylko w czerwcu 2025 roku liczba wyszukiwań tej frazy wzrosła o 35 procent, licząc rok do roku, co jasno wskazuje, że Polacy poszukują na wakacjach komfortu i bogatego pakietu udogodnień.

Najczęściej ofert all inclusive szukali w Grecji, Chorwacji i Turcji.

Na last minute najczęściej do Turcji, Egiptu i Grecji

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się zapytania o last minute. Polacy szukają takich ofert głównie poprzez touroperatorów i wyszukiwanie konkretnych miast wylotu, takich jak „z Warszawy” czy „z Poznania”, co pokazuje, że koncentrują się nie tylko na celu podróży, ale też na jej logistyce.

W rankingu najpopularniejszych krajów na podróż last minute prowadzą Turcja, Egipt i Grecja, a na kolejnych miejscach plasują się Hiszpania, Chorwacja, Albania, Tunezja, Bułgaria i Włochy.