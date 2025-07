Portugalska turystyka bije rekordy. Daje pracę i utrzymanie

Z opublikowanego przez WTTC raportu „Economic Impact Research”, przygotowanego we współpracy z Oxford Economics, wynika, że w 2025 roku turystyka i podróże przyniosą portugalskiej gospodarce 62,7 miliarda euro, co będzie stanowić 21,5 procent produktu krajowego brutto. To o 38 procent więcej niż w rekordowym 2019 roku, czyli przed pandemią.

Sektor ten da zatrudnienie 1,2 miliona ludzi, co oznacza, że niemal co czwarty mieszkaniec Portugalii znajdzie pracę w branży turystycznej. To z kolei o 200 tysięcy więcej niż w dotychczasowym najlepszym okresie.

2025 rok przyniesie nowy rekord portugalskiej turystyce

WTTC prognozuje, że wydatki zagranicznych turystów w 2025 roku osiągną 33,1 miliarda euro, a krajowych – 22,9 miliarda euro. Oznacza to wzrost o odpowiednio 24,2 procent i 59,5 procent w porównaniu z 2019 rokiem. Eksperci podkreślają, że siła popytu zarówno z zagranicy, jak i wewnątrz kraju, pozostaje niezwykle duża.

Doskonałe prognozy na 2025 rok opierają się na imponujących wynikach osiągniętych już w 2024 roku. Portugalska turystyka zarobiła wówczas 60,6 miliarda euro (21,3 procent PKB), a pracowało w niej 1,2 miliona ludzi, co stanowiło 23 procent całkowitego zatrudnienia. Zagraniczni turyści wydali w 2024 roku 31,8 miliarda euro, a Portugalczycy – 22,2 miliarda euro. Obie wartości stanowią historyczne rekordy.