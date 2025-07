Dinozaury z Bałtowa zawitały do Warszawy. Ruszyła kampania reklamowa

Prezentacja Bałtowa w kampanii „Polska. Więcej niż myślisz!” to nagroda za zdobycie w zeszłym roku prestiżowego tytułu nadawanego przez POT. Nagroda przyznawana jest atrakcjom turystycznym, które, jak czytamy w komunikacie, „wyróżniają się wyjątkowością i najwyższą jakością oferty, a także wnoszą istotny wkład w rozwój lokalnej turystyki”.

- Certyfikat POT to ogromne wyróżnienie i jednocześnie szansa, by pokazać całej Polsce, że JuraPark Bałtów to coś znacznie więcej niż park z dinozaurami, to atrakcja turystyczna promująca region – komentuje wydarzenie dyrektor marketingu JuraPark Bałtów Monika Pękala, cytowana w komunikacie. - To miejsce, w którym przyroda, historia i nowoczesna edukacja tworzą fascynującą opowieść, przyciągającą całe rodziny z kraju i z zagranicy.

Foto: Polska Organizacja Turystyczna

- W gronie ludzi, którzy zawładnęli sercami i umysłami turystów, są założyciele unikatowej atrakcji, która cały czas się rozwija i doskonali - Jura Parku w Bałtowie, zdobywcy Złotego Certyfikatu POT za rok 2024. Z dumą promujemy Jura Park Bałtów w najnowszej odsłonie naszej kampanii „Polska. Więcej niż myślisz” i to w najatrakcyjniejszym miejscu stolicy – dodaje wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Małgorzata Wilk-Grzywna.

Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej jak filmowy Oskar

Złoty Certyfikat POT, nazywany „turystycznym Oskarem”, to najwyższe wyróżnienie w konkursie na najlepszy produkt turystyczny. Dostają go tylko te atrakcje (w każdym roku tylko jedna), które nie tylko oferują wyjątkowe przeżycia turystom, ale również wnoszą wartość do rozwoju całego regionu.