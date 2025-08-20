W trasę po Europie ruszają sypialne autobusy. Z barem i przebieralnią

Szwajcarski przewoźnik Twiliner zapowiedział uruchomienie dwóch linii autobusowych obsługiwanych przez sypialne autobusy.

Pierwsza kursować będzie na trasie Zurych–Bazylea–Luksemburg–Bruksela–Rotterdam–Amsterdam, a druga – Zurych–Girona–Barcelona. Autobusy mają wyruszyć w trasę w listopadzie i w pierwszych miesiącach kursować kilka razy w tygodniu, a od przyszłego roku codziennie.

Autobus jak klasa biznes w samolocie

Dwupokładowy autobus belgijskiej firmy Staf Cars będzie miał 21 miejsc (18 na górnym pokładzie i trzy na dolnym) rozkładanych do pozycji łóżka „jednym przyciśnięciem przycisku” – pisze firma na swojej stronie internetowej. Będą przypominać te w klasie biznes w samolotach. Podróżny dostanie też poduszkę i koc.

Każde miejsce wyposażone będzie w gniazdka elektryczne, stolik, lampkę do czytania i niewielki schowek na rzeczy osobiste. Przewoźnik zapewni także bezpłatne wi-fi.