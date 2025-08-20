W trasę po Europie ruszają sypialne autobusy. Z barem i przebieralnią

Aktualizacja: 20.08.2025 06:38 Publikacja: 20.08.2025 06:30
Szwajcarski przewoźnik Twiliner zapowiedział uruchomienie dwóch linii autobusowych obsługiwanych przez sypialne autobusy.
Pierwsza kursować będzie na trasie Zurych–Bazylea–Luksemburg–Bruksela–Rotterdam–Amsterdam, a druga – Zurych–Girona–Barcelona. Autobusy mają wyruszyć w trasę w listopadzie i w pierwszych miesiącach kursować kilka razy w tygodniu, a od przyszłego roku codziennie.
Dwupokładowy autobus belgijskiej firmy Staf Cars będzie miał 21 miejsc (18 na górnym pokładzie i trzy na dolnym) rozkładanych do pozycji łóżka „jednym przyciśnięciem przycisku” – pisze firma na swojej stronie internetowej. Będą przypominać te w klasie biznes w samolotach. Podróżny dostanie też poduszkę i koc.
Każde miejsce wyposażone będzie w gniazdka elektryczne, stolik, lampkę do czytania i niewielki schowek na rzeczy osobiste. Przewoźnik zapewni także bezpłatne wi-fi.
Foto: Twiliner
Podróżni będą mieli również do dyspozycji „przestronną toaletę”, przebieralnię, w której „będzie się można nawet obrócić” i bar z przekąskami.
Nie przewiduje się przerw podczas podróży, poza obowiązkową zmianą kierowcy.
Twiliner zaznacza, że jego nocnymi autobusami nie będą mogły podróżować dzieci w wieku poniżej pięciu lat, a te powyżej tylko pod warunkiem, że znają zasady rządzące podróżami długodystansowymi i potrafią zachować „ciszę i spokój sprzyjające snowi”.
– Nocne autobusy z łóżkami to nowość w Europie. Można je znaleźć w Azji i Ameryce Południowej, ale nie spełniają one europejskich przepisów bezpieczeństwa. My opracowaliśmy system, który je spełnia – zapewnia prezes Twilinera Luca Bortolani, cytowany przez portal vrt.be.
Foto: Twiliner
Prezes dodaje, że oferta adresowana jest do podróżnych, którzy boją się latać samolotem lub chcą podróżować bardziej ekologicznie. Ponadto pasażer, który z niej skorzysta, oszczędzi sobie takich niedogodności jak „transfery lotniskowe i kontrole bezpieczeństwa”.
Przejazd sypialnym autobusem nie będzie tani, na przykład za bilet w jedną stronę z Zurychu do Brukseli trzeba będzie zapłacić około 180 euro.
– Nie jest to tanio, ale nasz produkt jest wyjątkowy. Liczba pasażerów jest ograniczona, potrzebujemy też dwóch kierowców na każdą trasę – tłumaczy Bortolani.
Z drugiej strony turysta, który wybierze się w podróż nocą, zaoszczędzi na noclegu.
W ciągu trzech lat przewoźnik planuje stworzyć ogólnoeuropejską sieć nocnych linii autobusowych, która połączy 25 najczęściej odwiedzanych miast, uzupełniając istniejącą sieć nocnych pociągów.
