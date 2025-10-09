Reklama

470 kierunków w jesiennej siatce FlixBusa. Przybyło 30 miejscowości

FlixBus ogłosił jesienną siatkę połączeń. Znalazło się w niej 170 połączeń krajowych i 300 międzynarodowych.

Publikacja: 09.10.2025 20:54

470 kierunków w jesiennej siatce FlixBusa. Przybyło 30 miejscowości

Foto: FlixBus

Nelly Kamińska

FlixBus zaprezentował jesienną siatkę, którą tworzy 470 bezpośrednich połączeń (170 krajowych i 300 międzynarodowych, dziennych i nocnych) w Polsce i Europie, obejmujących zarówno popularne kierunki na city break, jak i miejsca, które szczególnie nabierają uroku jesienią – pisze przewoźnik w komunikacie.

W porównaniu z ubiegłym rokiem w rozkładzie jest o 30 miejscowości więcej. FlixBus zwiększył także częstotliwość na istniejących trasach.

– Nasza siatka obejmuje dziś każdą część Polski, a mimo to stale ją rozwijamy – na przykład na trasie Kraków-Katowice liczba kursów sięga nawet 370 tygodniowo. Uważnie obserwujemy potrzeby pasażerów i na bieżąco dostosowujemy ofertę. Dobrym przykładem jest trasa Wrocław-Praga, gdzie po zmianach trasy czas przejazdu został skrócony poniżej 4 godzin, co sprawia, że autobus jest realną alternatywą dla samochodu – mówi dyrektor zarządzający FlixBusa w Europie Wschodniej Michał Leman, cytowany w komunikacie.

Czytaj więcej

W trasę po Europie ruszają sypialne autobusy. Z barem i przebieralnią
Autobusy
W trasę po Europie ruszają sypialne autobusy. Z barem i przebieralnią

Jedna z najdłuższych linii FlixBusa w Polsce łączy Bałtyk z Bieszczadami, prowadząc z Gdańska do Polańczyka przez 19 miast w różnych regionach kraju.

Reklama
Reklama

Z kolei do Krakowa FlixBusem można dojechać bezpośrednio z prawie 100 miast w Polsce i 140 w Europie. Stolica Małopolski jest wygodnym punktem startowym do dalszych podróży w regionie, na przykład w Tatry czy na Słowację.

FlixBusem na lotnisko

Pasażerowie mogą również dotrzeć bezpośrednio do 25 portów lotniczych w całej Europie, w tym do siedmiu w Polsce: w Warszawie (Lotnisko Chopina i Modlin), Krakowie, Katowicach, we Wrocławiu, w Rzeszowie, Szczecinie i Lublinie.

W cenę biletu wliczony jest duży bagaż rejestrowany i bagaż podręczny, a autobusy zatrzymują się bezpośrednio przy terminalach.

Podróżowanie autobusem staje się jeszcze łatwiejsze dzięki nowym funkcjom aplikacji. Pasażerowie mogą śledzić aktualizacje podróży na żywo, sprawdzić numer autobusu, GPS i tam, gdzie to możliwe, stanowisko odjazdowe. Aplikacja zawiera także bilety i rozkłady jazdy, co pozwala mieć wszystkie informacje w jednym miejscu.

Czytaj więcej

Z Warszawy do Pragi dwupokładowym autobusem. „Nowy standard podróżowania”
Autobusy
Z Warszawy do Pragi dwupokładowym autobusem. „Nowy standard podróżowania”

Flix jest przewoźnikiem autobusowym i kolejowym, działającym w ponad 40 krajach na czterech kontynentach pod markami FlixBus, FlixTrain, Kamil Koç i Greyhound.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Flixbus autobus

FlixBus zaprezentował jesienną siatkę, którą tworzy 470 bezpośrednich połączeń (170 krajowych i 300 międzynarodowych, dziennych i nocnych) w Polsce i Europie, obejmujących zarówno popularne kierunki na city break, jak i miejsca, które szczególnie nabierają uroku jesienią – pisze przewoźnik w komunikacie.

W porównaniu z ubiegłym rokiem w rozkładzie jest o 30 miejscowości więcej. FlixBus zwiększył także częstotliwość na istniejących trasach.

Pozostało jeszcze 83% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
W trasę po Europie ruszają sypialne autobusy. Z barem i przebieralnią
Autobusy
W trasę po Europie ruszają sypialne autobusy. Z barem i przebieralnią
Z Warszawy do Pragi dwupokładowym autobusem. „Nowy standard podróżowania”
Autobusy
Z Warszawy do Pragi dwupokładowym autobusem. „Nowy standard podróżowania”
FlixBus wjeżdża do Poczty Polskiej. Znaczki, koperty i... bilety na autobus
Autobusy
FlixBus wjeżdża do Poczty Polskiej. Znaczki, koperty i... bilety na autobus
Dariusz Klimczak wystąpił na wspólnej konferencji z ministrą edukacji Barbara Nowacką i ministrem sp
Autobusy
Ponad 700 wakacyjnych autokarów skontrolowanych. Sześć już dalej nie pojechało
Reklama
Reklama
e-Wydanie