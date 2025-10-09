470 kierunków w jesiennej siatce FlixBusa. Przybyło 30 miejscowości

Aktualizacja: 09.10.2025 21:53 Publikacja: 09.10.2025 20:54
FlixBus zaprezentował jesienną siatkę, którą tworzy 470 bezpośrednich połączeń (170 krajowych i 300 międzynarodowych, dziennych i nocnych) w Polsce i Europie, obejmujących zarówno popularne kierunki na city break, jak i miejsca, które szczególnie nabierają uroku jesienią – pisze przewoźnik w komunikacie.
W porównaniu z ubiegłym rokiem w rozkładzie jest o 30 miejscowości więcej. FlixBus zwiększył także częstotliwość na istniejących trasach.
– Nasza siatka obejmuje dziś każdą część Polski, a mimo to stale ją rozwijamy – na przykład na trasie Kraków-Katowice liczba kursów sięga nawet 370 tygodniowo. Uważnie obserwujemy potrzeby pasażerów i na bieżąco dostosowujemy ofertę. Dobrym przykładem jest trasa Wrocław-Praga, gdzie po zmianach trasy czas przejazdu został skrócony poniżej 4 godzin, co sprawia, że autobus jest realną alternatywą dla samochodu – mówi dyrektor zarządzający FlixBusa w Europie Wschodniej Michał Leman, cytowany w komunikacie.
Jedna z najdłuższych linii FlixBusa w Polsce łączy Bałtyk z Bieszczadami, prowadząc z Gdańska do Polańczyka przez 19 miast w różnych regionach kraju.
Z kolei do Krakowa FlixBusem można dojechać bezpośrednio z prawie 100 miast w Polsce i 140 w Europie. Stolica Małopolski jest wygodnym punktem startowym do dalszych podróży w regionie, na przykład w Tatry czy na Słowację.
Pasażerowie mogą również dotrzeć bezpośrednio do 25 portów lotniczych w całej Europie, w tym do siedmiu w Polsce: w Warszawie (Lotnisko Chopina i Modlin), Krakowie, Katowicach, we Wrocławiu, w Rzeszowie, Szczecinie i Lublinie.
W cenę biletu wliczony jest duży bagaż rejestrowany i bagaż podręczny, a autobusy zatrzymują się bezpośrednio przy terminalach.
Podróżowanie autobusem staje się jeszcze łatwiejsze dzięki nowym funkcjom aplikacji. Pasażerowie mogą śledzić aktualizacje podróży na żywo, sprawdzić numer autobusu, GPS i tam, gdzie to możliwe, stanowisko odjazdowe. Aplikacja zawiera także bilety i rozkłady jazdy, co pozwala mieć wszystkie informacje w jednym miejscu.
Flix jest przewoźnikiem autobusowym i kolejowym, działającym w ponad 40 krajach na czterech kontynentach pod markami FlixBus, FlixTrain, Kamil Koç i Greyhound.
