470 kierunków w jesiennej siatce FlixBusa. Przybyło 30 miejscowości

FlixBus zaprezentował jesienną siatkę, którą tworzy 470 bezpośrednich połączeń (170 krajowych i 300 międzynarodowych, dziennych i nocnych) w Polsce i Europie, obejmujących zarówno popularne kierunki na city break, jak i miejsca, które szczególnie nabierają uroku jesienią – pisze przewoźnik w komunikacie.

W porównaniu z ubiegłym rokiem w rozkładzie jest o 30 miejscowości więcej. FlixBus zwiększył także częstotliwość na istniejących trasach.

– Nasza siatka obejmuje dziś każdą część Polski, a mimo to stale ją rozwijamy – na przykład na trasie Kraków-Katowice liczba kursów sięga nawet 370 tygodniowo. Uważnie obserwujemy potrzeby pasażerów i na bieżąco dostosowujemy ofertę. Dobrym przykładem jest trasa Wrocław-Praga, gdzie po zmianach trasy czas przejazdu został skrócony poniżej 4 godzin, co sprawia, że autobus jest realną alternatywą dla samochodu – mówi dyrektor zarządzający FlixBusa w Europie Wschodniej Michał Leman, cytowany w komunikacie.

Jedna z najdłuższych linii FlixBusa w Polsce łączy Bałtyk z Bieszczadami, prowadząc z Gdańska do Polańczyka przez 19 miast w różnych regionach kraju.