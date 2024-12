FlixBus sprzedaje bilety na poczcie. „Mobilność powinna być dostępna dla każdego”

Przejazd FlixBusem można zarezerwować w wyznaczonych placówkach pocztowych, których wykaz dostępny jest na stronie internetowej przewoźnika - informuje FlixBus w komunikacie.

W okienku oznaczonym logo FlixBusa, instruuje przewoźnik, klient podaje cel podróży, datę i inne istotne dla niego szczegóły podróży (informacje dotyczące bagażu, liczby pasażerów, preferowanego miejsca itp.). Pracownik poczty wprowadza te dane do systemu rezerwacji FlixBusa, a następnie przekazuje klientowi wyniki wyszukiwania wraz z ceną rezerwacji. Po wybraniu przez klienta przejazdu rezerwuje w systemie podróż. Płacić można gotówkowo lub bezgotówkowo. Po opłaceniu rezerwacji jej potwierdzenie jest automatycznie wysyłane na adres e-mail klienta, na życzenie może też zostać wydrukowane.

- Wprowadzenie do naszej oferty biletów popularnego przewoźnika to element realizacji ogłoszonego w sierpniu br. planu transformacji. Zakłada on przekształcenie spółki w nowoczesną firmę kuriersko-detaliczno-cyfrową. Jednym z elementów tej zmiany jest zmodernizowanie sieci sprzedaży poprzez wprowadzenie atrakcyjnych dla klienta usług - mówi prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz, cytowany w komunikacie.

- Współpraca z Pocztą Polską wynika z naszego przekonania, że mobilność powinna być dostępna dla każdego. Dzięki tej współpracy osoby, które wolą bezpośredni kontakt podczas zakupu, mogą w prosty sposób nabyć bilety w swojej lokalnej placówce pocztowej. Rozbudowana sieć placówek Poczty Polskiej, obejmująca wiele mniejszych miejscowości, umożliwia wygodny dostęp do naszych usług, co jest szczególnie istotne dla osób starszych lub tych, które nie korzystają z internetu. Łączymy nowoczesne podejście do transportu z doświadczeniem i zaufaniem, jakie od lat buduje Poczta Polska - dodaje dyrektor zarządzający FlixBusa w Europie Wschodniej Michał Leman.