Z Polski na koło podbiegunowe. Nowe połączenie FlixBusa

FlixBus wszedł na rynek fiński w lipcu 2023 roku z połączeniem z Warszawy do Vaasy. Teraz do siatki połączeń dodał 13 nowych przystanków w Finlandii, w tym lotnisko w Helsinkach. Pasażerowie będą mogli dotrzeć nowymi trasami dalej na północ, aż do kręgu polarnego, oraz na wschód, do miasta Joensuu.

Trasa do Joensuu prowadzi m.in. przez Lahti i Kuopio.

Najbardziej wysunięty na północ przystanek to stolica Laponii Rovaniemi z wioską Świętego Mikołaja, do której pasażerowie dojadą bezpośrednio z Krakowa, Kielc, Białegostoku czy Warszawy. Podróżujący w stronę Laponii będą też mogli wysiąść w Oulu, gdzie znajduje się park rowerowy Rusko.

Trasa z Polski przebiega przez kraje bałtyckie i obejmuje przeprawę promową z Tallinna do Helsinek, która jest zawarta w bilecie FlixBusa i nie wymaga dodatkowych rezerwacji.

- Widzimy, jakim zainteresowaniem cieszą się nasze połączenia do Finlandii. Większość pasażerów wybiera przystanki na krótszych odcinkach trasy, ale na każdym kursie są również tacy, którzy decydują się na przejazd całą trasą. Analizujemy potrzeby klientów i na podstawie zebranych danych rozszerzamy naszą siatkę połączeń - mówi dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich Michał Leman, cytowany w komunikacie przewoźnika.