Tajlandia chce mieć połączenie lotnicze z Polską. Rozmawia z LOT-em o jego otwarciu

O uruchomieniu bezpośrednich lotów z Warszawy do Bangkoku, Krabi i na Phuket, a także lotów czarterowych, rozmawiali w ubiegłym tygodniu prokurent i dyrektor biura siatki LOT Robert Ludera i dyrektor wykonawcza ds. Europy w TAT Chiravadee Khunsub – informują tajlandzkie media.

TAT niepokoi tegoroczny spadek liczby turystów – od 1 stycznia do 3 sierpnia Tajlandię odwiedziło 19,6 miliona turystów zagranicznych, a to o 6,6 procent mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Z ogólnego trendu spadkowego wyłamuje się Europa, zwłaszcza Europa Wschodnia, która postrzegana jest jako „wschodząca gwiazda o solidnym wzroście”, jak mówi Chiravadee Khunsub. W tej części kontynentu najsilniejszym rynkiem jest Polska.

W tym roku (do 10 sierpnia) Tajlandia przyjęła w sumie 311,4 tysiąca turystów z Europy Wschodniej, a to 24 procent więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Najliczniejszą grupę stanowili Polacy z wynikiem 134,4 tysiąca, a to o 30 procent więcej, licząc rok do roku (w pierwszych czterech miesiącach wzrost był jeszcze większy i wyniósł 38,9 procent). Za Polakami uplasowali się Czesi (42,9 tysiąca) i Rumuni (32,6 tysiąca).

TAT prognozuje, że w tym roku z rynków wschodnioeuropejskich do Tajlandii przyjedzie łącznie 800 tysięcy turystów, czyli o 17 procent więcej niż w ubiegłym roku.