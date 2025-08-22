Reklama

Tajlandia chce mieć połączenie lotnicze z Polską. Rozmawia z LOT-em o jego otwarciu

Według doniesień tajlandzkich mediów LOT i narodowa organizacja turystyczna Tajlandii (Tourism Authority of Thailand - TAT) omawiają otwarcie bezpośredniego połączenia lotniczego z Warszawy.

Publikacja: 22.08.2025 10:24

Foto: PAP/EPA, Rungroj Yongrit

Nelly Kamińska

O uruchomieniu bezpośrednich lotów z Warszawy do Bangkoku, Krabi i na Phuket, a także lotów czarterowych, rozmawiali w ubiegłym tygodniu prokurent i dyrektor biura siatki LOT Robert Ludera i dyrektor wykonawcza ds. Europy w TAT Chiravadee Khunsub – informują tajlandzkie media.

TAT niepokoi tegoroczny spadek liczby turystów – od 1 stycznia do 3 sierpnia Tajlandię odwiedziło 19,6 miliona turystów zagranicznych, a to o 6,6 procent mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Z ogólnego trendu spadkowego wyłamuje się Europa, zwłaszcza Europa Wschodnia, która postrzegana jest jako „wschodząca gwiazda o solidnym wzroście”, jak mówi Chiravadee Khunsub. W tej części kontynentu najsilniejszym rynkiem jest Polska.

W tym roku (do 10 sierpnia) Tajlandia przyjęła w sumie 311,4 tysiąca turystów z Europy Wschodniej, a to 24 procent więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Najliczniejszą grupę stanowili Polacy z wynikiem 134,4 tysiąca, a to o 30 procent więcej, licząc rok do roku (w pierwszych czterech miesiącach wzrost był jeszcze większy i wyniósł 38,9 procent). Za Polakami uplasowali się Czesi (42,9 tysiąca) i Rumuni (32,6 tysiąca).

TAT prognozuje, że w tym roku z rynków wschodnioeuropejskich do Tajlandii przyjedzie łącznie 800 tysięcy turystów, czyli o 17 procent więcej niż w ubiegłym roku.

Europejczycy wydają więcej

Prezes TAT Thapanee Kiatphaibool podkreśla, że Europejczycy to wartościowi turyści, bo podczas podróży wydają znacznie więcej – średnio o 50 procent – niż turyści z Azji. Na przykład przeciętny turysta z Polski wydaje około 61,4 tysiąca bahtów, czyli 90 dolarów dziennie podczas trzytygodniowych wakacji.

Polska jest najszybciej rozwijającą się gospodarką Unii Europejskiej, z prognozowanym wzrostem na poziomie 3,3 procent w tym roku. W 2024 roku jej PKB per capita wyniósł 24 810 dolarów, znacznie więcej niż w Tajlandii (6573 dolary). Średnia europejska wynosi 54 290 dolarów – wyliczył portal thaiexaminer.com.

Bezpośrednie połączenie lotnicze z Polską ma przyciągnąć więcej turystów „z wyższej półki”. Warszawa ma także pełnić funkcję portu przesiadkowego dla turystów z sąsiednich krajów podróżujących do Tajlandii. Dlatego prezes TAT Thapanee Kiatphaibool „naciska z całych sił na nawiązanie współpracy z LOT-em”.

Trasa Warszawa–Bangkok może zostać uruchomiona już w 2026 roku. LOT latał już na tej trasie w przeszłości – od 1978 do 2000 roku.

Bangkok jest jednym z kierunków ujętych w strategii rozwoju PLL LOT do 2028 roku.

