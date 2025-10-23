FlixBus i Koleo w jednej aplikacji. „Największe połączenie oferty autobusowej i kolejowej w Polsce”

FlixBus, operator dalekobieżnych połączeń autobusowych w Europie, nawiązał współpracę z Koleo, największym sprzedawcą biletów kolejowych w Polsce – informuje FlixBus w komunikacie.

W ramach współpracy do platformy Koleo została włączona oferta FlixBusa, obejmująca połączenia krajowe i międzynarodowe. Oferta krajowych przewoźników kolejowych rozszerzona została o ponad 500 przystanków autobusowych FlixBusa, w tym 70 połączonych bezpośrednio ze stacjami kolejowymi.

Umożliwia to planowanie tras łączonych z wykorzystaniem zarówno kolei, jak i autobusów dalekobieżnych. Użytkownicy mogą porównywać dostępne połączenia, planować przesiadki i kupować wszystkie bilety w jednej aplikacji, bez potrzeby korzystania z różnych serwisów.

– FlixBus i Koleo doskonale się uzupełniają. My obsługujemy dalekobieżny transport autobusowy, Koleo skupia się na połączeniach kolejowych. Dzięki tej integracji podróżni z różnych regionów, także tych słabiej skomunikowanych, zyskują więcej możliwości i większą elastyczność w planowaniu przejazdów. To największe jak dotąd połączenie oferty autobusowej i kolejowej w Polsce. W jednej aplikacji dostępna jest teraz oferta krajowych przewoźników kolejowych z ponad 3 tysiącami przystanków i ponad 500 przystanków FlixBusa w Polsce i Europie. To łącznie ponad 3,5 tysiąca punktów dostępnych w jednym miejscu – mówi dyrektor zarządzający FlixBusa w Europie Wschodniej Michał Leman, cytowany w komunikacie.