FlixBus i Koleo w jednej aplikacji. „Największe połączenie oferty autobusowej i kolejowej w Polsce”

Aktualizacja: 23.10.2025 21:17 Publikacja: 23.10.2025 20:31
Foto: FlixBus, Nick Harper
FlixBus, operator dalekobieżnych połączeń autobusowych w Europie, nawiązał współpracę z Koleo, największym sprzedawcą biletów kolejowych w Polsce – informuje FlixBus w komunikacie.
W ramach współpracy do platformy Koleo została włączona oferta FlixBusa, obejmująca połączenia krajowe i międzynarodowe. Oferta krajowych przewoźników kolejowych rozszerzona została o ponad 500 przystanków autobusowych FlixBusa, w tym 70 połączonych bezpośrednio ze stacjami kolejowymi.
Umożliwia to planowanie tras łączonych z wykorzystaniem zarówno kolei, jak i autobusów dalekobieżnych. Użytkownicy mogą porównywać dostępne połączenia, planować przesiadki i kupować wszystkie bilety w jednej aplikacji, bez potrzeby korzystania z różnych serwisów.
– FlixBus i Koleo doskonale się uzupełniają. My obsługujemy dalekobieżny transport autobusowy, Koleo skupia się na połączeniach kolejowych. Dzięki tej integracji podróżni z różnych regionów, także tych słabiej skomunikowanych, zyskują więcej możliwości i większą elastyczność w planowaniu przejazdów. To największe jak dotąd połączenie oferty autobusowej i kolejowej w Polsce. W jednej aplikacji dostępna jest teraz oferta krajowych przewoźników kolejowych z ponad 3 tysiącami przystanków i ponad 500 przystanków FlixBusa w Polsce i Europie. To łącznie ponad 3,5 tysiąca punktów dostępnych w jednym miejscu – mówi dyrektor zarządzający FlixBusa w Europie Wschodniej Michał Leman, cytowany w komunikacie.
Foto: FlixBus
– Niezmiernie się cieszymy, że autobusy FlixBusa dołączają do Koleo. To świetny dowód na to, że zamiast ze sobą konkurować kolej i autobusy mogą doskonale się uzupełniać. To również kolejny krok w stronę tworzenia spójnego, dostępnego i wygodnego transportu publicznego – niezależnie od środka transportu. Dzięki integracji z FlixBusem pasażerowie mogą w aplikacji Koleo zaplanować całą swoją podróż, także międzynarodową i kupić wszystkie potrzebne bilety w dokładnie tej samej cenie, bez żadnych dodatkowych opłat – mówi prezes Koleo Jakub Czajkowski.
Łowicz – Warszawa – Ryga
Pierwszy odcinek trasy, z Łowicza do Warszawy, pasażer pokonuje pociągiem. Potem przesiada się na autobus FlixBusa do Rygi.
Radom – Warszawa – Ciechocinek
Pasażer może dotrzeć z Radomia do Warszawy pociągiem, a następnie kontynuować podróż autobusem bezpośrednio do Ciechocinka.
Wilno – Olsztyn – Malbork
Z Wilna do Olsztyna pasażer jedzie autobusem, potem przesiada się na jednej stacji na pociąg.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
