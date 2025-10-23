Reklama

FlixBus i Koleo w jednej aplikacji. „Największe połączenie oferty autobusowej i kolejowej w Polsce”

Od dziś połączenia FlixBusa są dostępne bezpośrednio na platformie Koleo, co - dzięki integracji różnych środków transportu - znacząco ułatwia organizację podróży.

Publikacja: 23.10.2025 20:31

FlixBus i Koleo w jednej aplikacji. „Największe połączenie oferty autobusowej i kolejowej w Polsce”

Foto: FlixBus, Nick Harper

Nelly Kamińska

FlixBus, operator dalekobieżnych połączeń autobusowych w Europie, nawiązał współpracę z Koleo, największym sprzedawcą biletów kolejowych w Polsce – informuje FlixBus w komunikacie.

W ramach współpracy do platformy Koleo została włączona oferta FlixBusa, obejmująca połączenia krajowe i międzynarodowe. Oferta krajowych przewoźników kolejowych rozszerzona została o ponad 500 przystanków autobusowych FlixBusa, w tym 70 połączonych bezpośrednio ze stacjami kolejowymi.

Umożliwia to planowanie tras łączonych z wykorzystaniem zarówno kolei, jak i autobusów dalekobieżnych. Użytkownicy mogą porównywać dostępne połączenia, planować przesiadki i kupować wszystkie bilety w jednej aplikacji, bez potrzeby korzystania z różnych serwisów.

Czytaj więcej

470 kierunków w jesiennej siatce FlixBusa. Przybyło 30 miejscowości
Autobusy
470 kierunków w jesiennej siatce FlixBusa. Przybyło 30 miejscowości

– FlixBus i Koleo doskonale się uzupełniają. My obsługujemy dalekobieżny transport autobusowy, Koleo skupia się na połączeniach kolejowych. Dzięki tej integracji podróżni z różnych regionów, także tych słabiej skomunikowanych, zyskują więcej możliwości i większą elastyczność w planowaniu przejazdów. To największe jak dotąd połączenie oferty autobusowej i kolejowej w Polsce. W jednej aplikacji dostępna jest teraz oferta krajowych przewoźników kolejowych z ponad 3 tysiącami przystanków i ponad 500 przystanków FlixBusa w Polsce i Europie. To łącznie ponad 3,5 tysiąca punktów dostępnych w jednym miejscu – mówi dyrektor zarządzający FlixBusa w Europie Wschodniej Michał Leman, cytowany w komunikacie.

Reklama
Reklama

Foto: FlixBus

– Niezmiernie się cieszymy, że autobusy FlixBusa dołączają do Koleo. To świetny dowód na to, że zamiast ze sobą konkurować kolej i autobusy mogą doskonale się uzupełniać. To również kolejny krok w stronę tworzenia spójnego, dostępnego i wygodnego transportu publicznego – niezależnie od środka transportu. Dzięki integracji z FlixBusem pasażerowie mogą w aplikacji Koleo zaplanować całą swoją podróż, także międzynarodową i kupić wszystkie potrzebne bilety w dokładnie tej samej cenie, bez żadnych dodatkowych opłat – mówi prezes Koleo Jakub Czajkowski.

Czytaj więcej

RegioJet rozpycha się na polskich torach. Pojedzie do Berlina, Wrocławia i Szczecina
Kolej
RegioJet rozpycha się na polskich torach. Pojedzie do Berlina, Wrocławia i Szczecina

Przykładowe połączenia w wyszukiwarce Koleo

Łowicz – Warszawa – Ryga

Pierwszy odcinek trasy, z Łowicza do Warszawy, pasażer pokonuje pociągiem. Potem przesiada się na autobus FlixBusa do Rygi.

Radom – Warszawa – Ciechocinek

Reklama
Reklama

Pasażer może dotrzeć z Radomia do Warszawy pociągiem, a następnie kontynuować podróż autobusem bezpośrednio do Ciechocinka.

Wilno – Olsztyn – Malbork

Z Wilna do Olsztyna pasażer jedzie autobusem, potem przesiada się na jednej stacji na pociąg.

Czytaj więcej

Pendolino dojedzie w Tatry. Z Gdyni do Zakopanego w siedem i pół godziny
Kolej
Pendolino dojedzie w Tatry. Z Gdyni do Zakopanego w siedem i pół godziny

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Flixbus pociąg autobus Koleo

FlixBus, operator dalekobieżnych połączeń autobusowych w Europie, nawiązał współpracę z Koleo, największym sprzedawcą biletów kolejowych w Polsce – informuje FlixBus w komunikacie.

W ramach współpracy do platformy Koleo została włączona oferta FlixBusa, obejmująca połączenia krajowe i międzynarodowe. Oferta krajowych przewoźników kolejowych rozszerzona została o ponad 500 przystanków autobusowych FlixBusa, w tym 70 połączonych bezpośrednio ze stacjami kolejowymi.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
470 kierunków w jesiennej siatce FlixBusa. Przybyło 30 miejscowości
Autobusy
470 kierunków w jesiennej siatce FlixBusa. Przybyło 30 miejscowości
W trasę po Europie ruszają sypialne autobusy. Z barem i przebieralnią
Autobusy
W trasę po Europie ruszają sypialne autobusy. Z barem i przebieralnią
Z Warszawy do Pragi dwupokładowym autobusem. „Nowy standard podróżowania”
Autobusy
Z Warszawy do Pragi dwupokładowym autobusem. „Nowy standard podróżowania”
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
FlixBus wjeżdża do Poczty Polskiej. Znaczki, koperty i... bilety na autobus
Autobusy
FlixBus wjeżdża do Poczty Polskiej. Znaczki, koperty i... bilety na autobus
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Reklama
Reklama
e-Wydanie