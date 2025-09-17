Reklama

Czeski przewoźnik RegioJet testuje trasę kolejową z Krakowa do Warszawy

Jutro pociąg RegioJet wyruszy swoją pierwszą podróż po Polsce. Na początek przetestuje trasę z Krakowa do Warszawy, a w połowie grudnia otworzy trzy kolejne połączenia, w tym jedno międzynarodowe.

Publikacja: 17.09.2025 21:15

Czeski przewoźnik RegioJet testuje trasę kolejową z Krakowa do Warszawy

Foto: RegioJet

Nelly Kamińska

18 września o godzinie 8.49 ze stacji Kraków Główny wyjedzie do Warszawy Wschodniej pierwszy pociąg RegioJet, uruchomiony w trybie otwartego dostępu bez dotacji z pieniędzy podatników – podaje w komunikacie Czeska Centrala Ruchu Turystycznego CzechTourism. To zapowiedź ekspansji tego przewoźnika kolejowego w Polsce – czytamy.

Pilotażowy pociąg RegioJet jeździć będzie według indywidualnego rozkładu jazdy, a to oznacza konieczność jazdy okrężnej z wydłużonym o około 30 minut czasem przejazdu, co znowu wynika z ograniczeń przepustowości na najszybszej trasie z Krakowa do Warszawy.

Celami pilotażu są przedstawienie marki pasażerom, przeszkolenie załóg, osiągnięcie planowanego poziomu obsługi pasażerów i wsparcie procesu rekrutacyjnego przed kolejnym krokiem milowym rozwoju RegioJet zapowiedzianym na grudzień tego roku.

Po zakończeniu etapu pilotażowego pociągi RegioJet pojadą najkrótszymi i najszybszymi trasami, osiągając czasy przejazdu równe pociągom Pendolino, lecz z biletami w niższych cenach – głosi komunikat.

Czytaj więcej

Pociągi z Warszawy do Wilna przyspieszą. Na początek o godzinę
Kolej
Pociągi z Warszawy do Wilna przyspieszą. Na początek o godzinę
Reklama
Reklama

RegioJet zapowiada cztery trasy

W rozkładzie jazdy na rok 2025/2026 przewidziano uruchomienie sześciu par pociągów łączących Poznań z Warszawą, trzech par pociągów pomiędzy Gdynią i Krakowem przez Warszawę oraz dodatkowo sześć par pociągów pomiędzy Warszawą i Krakowem. Uzupełnieniem sieci ma być pociąg z Warszawy do Pragi.

RegioJet zakłada, że okres przejściowy, w którym osiągnie planowaną jakość usług i pełną gotowość operacyjną, zostanie zakończony ostatniego dnia marca 2026 roku – do tego czasu pociągi RegioJet będą zestawiane z mniejszej liczby wagonów niż standardowe osiem i będą wydłużane stopniowo.

Pociągi z internetem i rozrywką pokładową

RegioJet oferuje pasażerom cztery klasy – business, relax, standard i low cost. W trzech z nich zapewnia bezpłatną kawę, cappuccino lub latte bez ograniczeń, a w każdej wodę, dostęp do internetu i systemu rozrywki pokładowej oraz catering, który w okresie pilotażowym będzie wzbogacany o nowe dania.

Wagony w zależności od klasy będą miały układ otwarty, przedziałowy bądź mieszany. Dostępny w nich będzie internet bez konieczności logowania i system rozrywki pokładowej (w wagonach typu Astra z wbudowanymi w fotele ekranami).

Pociągi RegioJet prowadzić będą lokomotywy Alstom TRAXX MS3 wyposażone w system zabezpieczający ETCS, ale także Siemens Vectron.

W składzie pociągu RegioJet pracuje ośmiu członków załogi – więcej niż u innych przewoźników. Załogę tworzą: maszynista, kierownik pociągu, dwóch baristów w dwóch kuchniach i czterech stewardów/konduktorów. Do końca marca 2026 roku RegioJet planuje zatrudnić 300 polskich pracowników. Firma planuje również otworzyć akademię, w której będzie kształcić maszynistów i przekwalifikowywać między innymi kierowców autobusów.

Reklama
Reklama

Bilety na przejazdy pociągami RegioJet w czasie pilotażu będą dostępne online na stronie regiojet.pl. W grudniu 2026 roku planowane jest uruchomienie biletomatów i kas na dworcach.

W pociągach krajowych będą obowiązywać polskie ulgi ustawowe i oferty promocyjne. Bilety na przejazdy RegioJetem można wymienić lub zwrócić bezpłatnie do 15 minut przed odjazdem pociągu. W wypadku spóźnienia pociągu rekompensata jest przekazywana automatycznie na konto pasażera bez konieczności składania wniosku o nią.

RegioJet jest czeską firmą w całości należącą do Radima Jančury, który założył ją w trakcie studiów, w wieku 23 lat. Jest największym prywatnym przewoźnikiem kolejowym w Europie Środkowej i drugim co do wielkości przewoźnikiem autobusowym. W zeszłym roku przewiózł na drogach i torach 13 milionów pasażerów. W całej Europie Środkowej zatrudnia niemal 2 tysiące pracowników.

Foto: RegioJet

Klasa relax

Klasa relax

Foto: RegioJet

Klasa business

Klasa business

Foto: RegioJet

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska małopolskie Kraków Warszawa RegioJet pociąg

18 września o godzinie 8.49 ze stacji Kraków Główny wyjedzie do Warszawy Wschodniej pierwszy pociąg RegioJet, uruchomiony w trybie otwartego dostępu bez dotacji z pieniędzy podatników – podaje w komunikacie Czeska Centrala Ruchu Turystycznego CzechTourism. To zapowiedź ekspansji tego przewoźnika kolejowego w Polsce – czytamy.

Pilotażowy pociąg RegioJet jeździć będzie według indywidualnego rozkładu jazdy, a to oznacza konieczność jazdy okrężnej z wydłużonym o około 30 minut czasem przejazdu, co znowu wynika z ograniczeń przepustowości na najszybszej trasie z Krakowa do Warszawy.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Pociągi z Warszawy do Wilna przyspieszą. Na początek o godzinę
Kolej
Pociągi z Warszawy do Wilna przyspieszą. Na początek o godzinę
Będzie więcej połączeń kolejowych z Niemcami. Do Berlina co dwie godziny
Kolej
Będzie więcej połączeń kolejowych z Niemcami. Do Berlina co dwie godziny
Leo Express połączy Pragę z Warszawą. Zaserwuje pasażerom prosecco
Kolej
Leo Express połączy Pragę z Warszawą. Zaserwuje pasażerom prosecco
Greenpeace: Nie opłaca się jeździć koleją. Samoloty są tańsze
Kolej
Greenpeace: Nie opłaca się jeździć koleją. Samoloty są tańsze
Reklama
Reklama
e-Wydanie