Czeski przewoźnik RegioJet testuje trasę kolejową z Krakowa do Warszawy

18 września o godzinie 8.49 ze stacji Kraków Główny wyjedzie do Warszawy Wschodniej pierwszy pociąg RegioJet, uruchomiony w trybie otwartego dostępu bez dotacji z pieniędzy podatników – podaje w komunikacie Czeska Centrala Ruchu Turystycznego CzechTourism. To zapowiedź ekspansji tego przewoźnika kolejowego w Polsce – czytamy.

Reklama Reklama

Pilotażowy pociąg RegioJet jeździć będzie według indywidualnego rozkładu jazdy, a to oznacza konieczność jazdy okrężnej z wydłużonym o około 30 minut czasem przejazdu, co znowu wynika z ograniczeń przepustowości na najszybszej trasie z Krakowa do Warszawy.

Celami pilotażu są przedstawienie marki pasażerom, przeszkolenie załóg, osiągnięcie planowanego poziomu obsługi pasażerów i wsparcie procesu rekrutacyjnego przed kolejnym krokiem milowym rozwoju RegioJet zapowiedzianym na grudzień tego roku.

Po zakończeniu etapu pilotażowego pociągi RegioJet pojadą najkrótszymi i najszybszymi trasami, osiągając czasy przejazdu równe pociągom Pendolino, lecz z biletami w niższych cenach – głosi komunikat.