Czeski przewoźnik RegioJet testuje trasę kolejową z Krakowa do Warszawy

18 września o godzinie 8.49 ze stacji Kraków Główny wyjedzie do Warszawy Wschodniej pierwszy pociąg RegioJet, uruchomiony w trybie otwartego dostępu bez dotacji z pieniędzy podatników – podaje w komunikacie Czeska Centrala Ruchu Turystycznego CzechTourism. To zapowiedź ekspansji tego przewoźnika kolejowego w Polsce – czytamy.
Pilotażowy pociąg RegioJet jeździć będzie według indywidualnego rozkładu jazdy, a to oznacza konieczność jazdy okrężnej z wydłużonym o około 30 minut czasem przejazdu, co znowu wynika z ograniczeń przepustowości na najszybszej trasie z Krakowa do Warszawy.
Celami pilotażu są przedstawienie marki pasażerom, przeszkolenie załóg, osiągnięcie planowanego poziomu obsługi pasażerów i wsparcie procesu rekrutacyjnego przed kolejnym krokiem milowym rozwoju RegioJet zapowiedzianym na grudzień tego roku.
Po zakończeniu etapu pilotażowego pociągi RegioJet pojadą najkrótszymi i najszybszymi trasami, osiągając czasy przejazdu równe pociągom Pendolino, lecz z biletami w niższych cenach – głosi komunikat.
W rozkładzie jazdy na rok 2025/2026 przewidziano uruchomienie sześciu par pociągów łączących Poznań z Warszawą, trzech par pociągów pomiędzy Gdynią i Krakowem przez Warszawę oraz dodatkowo sześć par pociągów pomiędzy Warszawą i Krakowem. Uzupełnieniem sieci ma być pociąg z Warszawy do Pragi.
RegioJet zakłada, że okres przejściowy, w którym osiągnie planowaną jakość usług i pełną gotowość operacyjną, zostanie zakończony ostatniego dnia marca 2026 roku – do tego czasu pociągi RegioJet będą zestawiane z mniejszej liczby wagonów niż standardowe osiem i będą wydłużane stopniowo.
RegioJet oferuje pasażerom cztery klasy – business, relax, standard i low cost. W trzech z nich zapewnia bezpłatną kawę, cappuccino lub latte bez ograniczeń, a w każdej wodę, dostęp do internetu i systemu rozrywki pokładowej oraz catering, który w okresie pilotażowym będzie wzbogacany o nowe dania.
Wagony w zależności od klasy będą miały układ otwarty, przedziałowy bądź mieszany. Dostępny w nich będzie internet bez konieczności logowania i system rozrywki pokładowej (w wagonach typu Astra z wbudowanymi w fotele ekranami).
Pociągi RegioJet prowadzić będą lokomotywy Alstom TRAXX MS3 wyposażone w system zabezpieczający ETCS, ale także Siemens Vectron.
W składzie pociągu RegioJet pracuje ośmiu członków załogi – więcej niż u innych przewoźników. Załogę tworzą: maszynista, kierownik pociągu, dwóch baristów w dwóch kuchniach i czterech stewardów/konduktorów. Do końca marca 2026 roku RegioJet planuje zatrudnić 300 polskich pracowników. Firma planuje również otworzyć akademię, w której będzie kształcić maszynistów i przekwalifikowywać między innymi kierowców autobusów.
Bilety na przejazdy pociągami RegioJet w czasie pilotażu będą dostępne online na stronie regiojet.pl. W grudniu 2026 roku planowane jest uruchomienie biletomatów i kas na dworcach.
W pociągach krajowych będą obowiązywać polskie ulgi ustawowe i oferty promocyjne. Bilety na przejazdy RegioJetem można wymienić lub zwrócić bezpłatnie do 15 minut przed odjazdem pociągu. W wypadku spóźnienia pociągu rekompensata jest przekazywana automatycznie na konto pasażera bez konieczności składania wniosku o nią.
RegioJet jest czeską firmą w całości należącą do Radima Jančury, który założył ją w trakcie studiów, w wieku 23 lat. Jest największym prywatnym przewoźnikiem kolejowym w Europie Środkowej i drugim co do wielkości przewoźnikiem autobusowym. W zeszłym roku przewiózł na drogach i torach 13 milionów pasażerów. W całej Europie Środkowej zatrudnia niemal 2 tysiące pracowników.
Klasa relax
Klasa business
