RegioJet rozpycha się na polskich torach. Pojedzie do Berlina, Wrocławia i Szczecina

W ostatnich dniach Urząd Transportu Kolejowego wydał decyzje zezwalające prywatnemu czeskiemu przewoźnikowi RegioJet na uruchomienie kolejnych tras w Polsce od grudnia 2026 roku do grudnia 2031 roku – podaje portal rynek-kolejowy.pl.

Pierwsza decyzja dotyczy trasy z Warszawy Wschodniej do Szczecina Głównego z przystankami w Warszawie Centralnej i Zachodniej, Poznaniu Głównym, Stargardzie i Szczecinie Dąbiu. RegioJet będzie mógł na niej uruchomić jedną parę połączeń dziennie.

Wedle wstępnego planu pociąg ma odjeżdżać z dworca Warszawa Wschodnia o godzinie o 16.15 i kończyć bieg w Szczecinie Głównym o 20.44. W przeciwnym kierunku pociąg wyruszy o 6.21, by dojechać do mety około 11.00.

Na tej trasie RegioJet konkurować będzie z Pendolino i ekspresami PKP Intercity, które jednak zatrzymują się jeszcze w Krzyżu, gdzie można przesiąść się na pociągi regionalne do Gorzowa Wielkopolskiego.