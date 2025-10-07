Reklama

RegioJet rozpycha się na polskich torach. Pojedzie do Berlina, Wrocławia i Szczecina

Od końca przyszłego roku czeski przewoźnik RegioJet będzie jeździł z Warszawy do Szczecina, Wrocławia i Berlina.

Publikacja: 07.10.2025 15:30

Foto: PAP, Leszek Szymański

Nelly Kamińska

W ostatnich dniach Urząd Transportu Kolejowego wydał decyzje zezwalające prywatnemu czeskiemu przewoźnikowi RegioJet na uruchomienie kolejnych tras w Polsce od grudnia 2026 roku do grudnia 2031 roku – podaje portal rynek-kolejowy.pl.

Czeski przewoźnik RegioJet testuje trasę kolejową z Krakowa do Warszawy
Kolej
Czeski przewoźnik RegioJet testuje trasę kolejową z Krakowa do Warszawy

Pierwsza decyzja dotyczy trasy z Warszawy Wschodniej do Szczecina Głównego z przystankami w Warszawie Centralnej i Zachodniej, Poznaniu Głównym, Stargardzie i Szczecinie Dąbiu. RegioJet będzie mógł na niej uruchomić jedną parę połączeń dziennie.

Wedle wstępnego planu pociąg ma odjeżdżać z dworca Warszawa Wschodnia o godzinie o 16.15 i kończyć bieg w Szczecinie Głównym o 20.44. W przeciwnym kierunku pociąg wyruszy o 6.21, by dojechać do mety około 11.00.

Na tej trasie RegioJet konkurować będzie z Pendolino i ekspresami PKP Intercity, które jednak zatrzymują się jeszcze w Krzyżu, gdzie można przesiąść się na pociągi regionalne do Gorzowa Wielkopolskiego.

RegioJet pojedzie do Wrocławia

RegioJet dostał też zgodę na uruchomienie połączenia Warszawa–Wrocław trasą przez Poznań i Leszno, w ślad za pociągami PKP Intercity. Polski przewoźnik uruchomi dwie pary kursów dziennie, natomiast czeski – aż pięć. Od grudnia na tej trasie będą też jeździć Koleje Dolnośląskie.

Pociągi będą wyjeżdżać z Warszawy Centralnej o 4.57, 7.27, 11.27, 13:27 i 17.27, a z Wrocławia Głównego o 5.52, 9.52, 11.52, 15.52 i 18.52. Podróż potrwa trzy godziny i trzy kwadranse.

Z Warszawy do Berlina

RegioJet będzie również jeździł z Warszawy Wschodniej do Berlina przez Poznań. Ma zezwolenie na uruchomienie trzech par pociągów dziennie w pełnej relacji i czwartej pary w skróconej relacji z Warszawy do i z Poznania.

Pociągi zatrzymywać się będą w Warszawie Centralnej i Zachodniej, Poznaniu Głównym, we Frankfurcie nad Odrą, Berlinie Ostbahnhof i Berlinie Hauptbahnhof. Nie zatrzymają się natomiast, w przeciwieństwie do pociągów PKP Intercity, w Świebodzinie i Rzepinie.

Odjazdy z Warszawy wstępnie zaplanowano na 5.57, 9.27 i 15.27, a z Berlina na 6.28, 12.28 i 15.58. Podróż z Warszawy Centralnej do Berlina ma potrwać pięć godzin i 10 minut.

Na tej trasie RegioJet ma już przyznaną jeszcze w ubiegłym roku zgodę na uruchomienie jednej pary kursów i aż pięciu par na skróconej trasie do i z Poznania.

Dzięki trzem nowym decyzjom RegioJet będzie mógł uruchomić w grudniu 2026 roku 10 kolejnych par pociągów relacji Warszawa – Poznań. Wraz z sześcioma parami pociągów, które wyjadą na tory już w grudniu tego roku, daje to 16 par pociągów z Warszawy do Poznania.

