RegioJet rozpycha się na polskich torach. Pojedzie do Berlina, Wrocławia i Szczecina

Aktualizacja: 07.10.2025 18:05 Publikacja: 07.10.2025 15:30
Foto: PAP, Leszek Szymański
W ostatnich dniach Urząd Transportu Kolejowego wydał decyzje zezwalające prywatnemu czeskiemu przewoźnikowi RegioJet na uruchomienie kolejnych tras w Polsce od grudnia 2026 roku do grudnia 2031 roku – podaje portal rynek-kolejowy.pl.
Czytaj więcej
Jutro pociąg RegioJet wyruszy swoją pierwszą podróż po Polsce. Na początek przetestuje trasę z Kr...
Pierwsza decyzja dotyczy trasy z Warszawy Wschodniej do Szczecina Głównego z przystankami w Warszawie Centralnej i Zachodniej, Poznaniu Głównym, Stargardzie i Szczecinie Dąbiu. RegioJet będzie mógł na niej uruchomić jedną parę połączeń dziennie.
Wedle wstępnego planu pociąg ma odjeżdżać z dworca Warszawa Wschodnia o godzinie o 16.15 i kończyć bieg w Szczecinie Głównym o 20.44. W przeciwnym kierunku pociąg wyruszy o 6.21, by dojechać do mety około 11.00.
Na tej trasie RegioJet konkurować będzie z Pendolino i ekspresami PKP Intercity, które jednak zatrzymują się jeszcze w Krzyżu, gdzie można przesiąść się na pociągi regionalne do Gorzowa Wielkopolskiego.
RegioJet dostał też zgodę na uruchomienie połączenia Warszawa–Wrocław trasą przez Poznań i Leszno, w ślad za pociągami PKP Intercity. Polski przewoźnik uruchomi dwie pary kursów dziennie, natomiast czeski – aż pięć. Od grudnia na tej trasie będą też jeździć Koleje Dolnośląskie.
Pociągi będą wyjeżdżać z Warszawy Centralnej o 4.57, 7.27, 11.27, 13:27 i 17.27, a z Wrocławia Głównego o 5.52, 9.52, 11.52, 15.52 i 18.52. Podróż potrwa trzy godziny i trzy kwadranse.
RegioJet będzie również jeździł z Warszawy Wschodniej do Berlina przez Poznań. Ma zezwolenie na uruchomienie trzech par pociągów dziennie w pełnej relacji i czwartej pary w skróconej relacji z Warszawy do i z Poznania.
Pociągi zatrzymywać się będą w Warszawie Centralnej i Zachodniej, Poznaniu Głównym, we Frankfurcie nad Odrą, Berlinie Ostbahnhof i Berlinie Hauptbahnhof. Nie zatrzymają się natomiast, w przeciwieństwie do pociągów PKP Intercity, w Świebodzinie i Rzepinie.
Odjazdy z Warszawy wstępnie zaplanowano na 5.57, 9.27 i 15.27, a z Berlina na 6.28, 12.28 i 15.58. Podróż z Warszawy Centralnej do Berlina ma potrwać pięć godzin i 10 minut.
Na tej trasie RegioJet ma już przyznaną jeszcze w ubiegłym roku zgodę na uruchomienie jednej pary kursów i aż pięciu par na skróconej trasie do i z Poznania.
Dzięki trzem nowym decyzjom RegioJet będzie mógł uruchomić w grudniu 2026 roku 10 kolejnych par pociągów relacji Warszawa – Poznań. Wraz z sześcioma parami pociągów, które wyjadą na tory już w grudniu tego roku, daje to 16 par pociągów z Warszawy do Poznania.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W ostatnich dniach Urząd Transportu Kolejowego wydał decyzje zezwalające prywatnemu czeskiemu przewoźnikowi RegioJet na uruchomienie kolejnych tras w Polsce od grudnia 2026 roku do grudnia 2031 roku – podaje portal rynek-kolejowy.pl.
Pierwsza decyzja dotyczy trasy z Warszawy Wschodniej do Szczecina Głównego z przystankami w Warszawie Centralnej i Zachodniej, Poznaniu Głównym, Stargardzie i Szczecinie Dąbiu. RegioJet będzie mógł na niej uruchomić jedną parę połączeń dziennie.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Pendolino pokona trasę Gdynia-Zakopane w siedem i pół godziny, zatrzymując się między innymi w Warszawie i Krako...
Jutro pociąg RegioJet wyruszy swoją pierwszą podróż po Polsce. Na początek przetestuje trasę z Krakowa do Warsza...
Już w grudniu czas podróży pociągiem z Warszawy do Wilna skróci się o godzinę, do siedmiu i pół godziny. Docelow...
Wraz ze zmianą rozkładu jazdy 14 grudnia poszerzona zostanie siatka połączeń kolejowych między Niemcami a Polską...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas