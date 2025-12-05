Spektakularny projekt Chin – najdłuższy na świecie podmorski tunel z szybkim pociągiem

Chińczycy mają nowy pomysł na transport kolejowy – megatunel, który będzie częściowo biegł pod dnem morskim. Inwestycja robi wrażenie, bo jej całkowita długość ma wynieść 123 kilometry – dla porównania, najdłuższy tunel podwodny łączy obecnie Francję i Wielką Brytanię i liczy jedynie 38 kilometrów – pisze niemiecki „Das Bild” w elektronicznym wydaniu.

Kolejny w rankingu, japoński tunel Seikan między wyspami Honsiu a Hokkaido, ma 53,9 km długości, z czego 23 km znajduje się pod wodą. Chiński projekt przewyższa więc oba obiekty kilkukrotnie.

Koszt budowy megatunelu szacowany jest na około 220 miliardów juanów, czyli około 31 miliardów dolarów. Przejazd przez tunel ma trwać 40 minut i być w pełni zintegrowany z istniejącą siecią kolei dużych prędkości.

Szybki pociąg w tunelu, czyli przejazd bez sztormów i mgieł

Tunel Bohai Strait ma połączyć portowe miasta Dalian na półwyspie Liaodong i Yantai na półwyspie Shandong, położone na północnym wybrzeżu Chin.

Obecnie podróżni mają do wyboru jedynie okrężną trasę lądową o długości 1400 km albo ośmiogodzinną przeprawę promową. Nowy tunel ma zastąpić te czasochłonne i zależne od pogody rozwiązania, oferując szybkie i niezawodne połączenie, wolne od sztormów, mgieł i opóźnień.