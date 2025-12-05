Spektakularny projekt Chin – najdłuższy na świecie podmorski tunel z szybkim pociągiem

Aktualizacja: 05.12.2025 07:05 Publikacja: 05.12.2025 06:00
Foto: PAP/IMAGO
Chińczycy mają nowy pomysł na transport kolejowy – megatunel, który będzie częściowo biegł pod dnem morskim. Inwestycja robi wrażenie, bo jej całkowita długość ma wynieść 123 kilometry – dla porównania, najdłuższy tunel podwodny łączy obecnie Francję i Wielką Brytanię i liczy jedynie 38 kilometrów – pisze niemiecki „Das Bild” w elektronicznym wydaniu.
Kolejny w rankingu, japoński tunel Seikan między wyspami Honsiu a Hokkaido, ma 53,9 km długości, z czego 23 km znajduje się pod wodą. Chiński projekt przewyższa więc oba obiekty kilkukrotnie.
Koszt budowy megatunelu szacowany jest na około 220 miliardów juanów, czyli około 31 miliardów dolarów. Przejazd przez tunel ma trwać 40 minut i być w pełni zintegrowany z istniejącą siecią kolei dużych prędkości.
Tunel Bohai Strait ma połączyć portowe miasta Dalian na półwyspie Liaodong i Yantai na półwyspie Shandong, położone na północnym wybrzeżu Chin.
Obecnie podróżni mają do wyboru jedynie okrężną trasę lądową o długości 1400 km albo ośmiogodzinną przeprawę promową. Nowy tunel ma zastąpić te czasochłonne i zależne od pogody rozwiązania, oferując szybkie i niezawodne połączenie, wolne od sztormów, mgieł i opóźnień.
Według założeń infrastruktura będzie składać się z trzech równoległych rur: dwóch przeznaczonych dla pociągów dużych prędkości i środkowej – technicznej, pełniącej również funkcję korytarza serwisowego i ewakuacyjnego. Pociągi mają osiągać tam prędkość do 250 kilometrów na godzinę.
Inwestycja wiąże się jednak z poważnymi wyzwaniami inżynieryjnymi. Trasa tunelu ma przebiegać przez tereny geologicznie niestabilne, leżące w pobliżu aktywnych uskoków sejsmicznych. Z tego powodu tunel ma znaleźć się co najmniej 30 metrów pod dnem morskim, głównie w litej skale – ma to zminimalizować ryzyko uszkodzeń w wypadku trzęsień ziemi i zmniejszyć działanie ciśnienia wód.
Po uzyskaniu ostatecznych zezwoleń i zakończeniu kluczowych decyzji technicznych, budowa ma potrwać od 10 do 15 lat.
Nie podano jeszcze daty rozpoczęcia prac, ale projekt już teraz uznawany jest za jedno z najbardziej spektakularnych przedsięwzięć infrastrukturalnych, jakie planują Chiny.
