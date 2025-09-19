Reklama

Pendolino dojedzie w Tatry. Z Gdyni do Zakopanego w siedem i pół godziny

Pendolino pokona trasę Gdynia-Zakopane w siedem i pół godziny, zatrzymując się między innymi w Warszawie i Krakowie. W wakacje pociąg startować będzie z Kołobrzegu.

Publikacja: 19.09.2025 17:29

Pendolino dojedzie w Tatry. Z Gdyni do Zakopanego w siedem i pół godziny

Foto: PAP, Andrzej Jackowski

Nelly Kamińska

Od 14 grudnia pociąg Pendolino zacznie kursować do Zakopanego – poinformował rzecznik prasowy PKP Intercity Maciej Dutkiewicz.

Z Gdyni wyruszy o godzinie 11:31, z Warszawy Centralnej o 14:40, a z Krakowa o 17:02. Po drodze zatrzyma się jeszcze w Nowym Targu, by dotrzeć do Zakopanego o 18:59. Z Zakopanego w przeciwną stronę wyjedzie natomiast o 9:00, by dojechać do Gdyni o 16:27.

Podróż z Gdyni do Zakopanego potrwa więc około siedem i pół godziny, z Warszawy do Zakopanego cztery godziny i 20 minut, a z Krakowa do Zakopanego około dwie godziny.

W wakacje trasa pociągu wydłużona zostanie do Kołobrzegu.

Czytaj więcej

Pendolino dojedzie do Świnoujścia. „Turbodoładowanie nadmorskiej turystyki”
Kolej
Pendolino dojedzie do Świnoujścia. „Turbodoładowanie nadmorskiej turystyki”
Reklama
Reklama

Kiedyś Luxtorpeda, dziś Pendolino

Dojazd Pendolino na Podhale jest możliwy dzięki modernizacji pod koniec grudnia 2023 roku linii kolejowej. W ramach inwestycji o wartości ponad 1,4 miliarda złotych odnowiono i zmodernizowano ponad 100 kilometrów torów, 130 rozjazdów i 300 obiektów inżynieryjnych.

Pendolino pierwszy raz dojechało do Zakopanego w 2017 roku w ramach kursu testowego. PKP Intercity nie zdecydowały się jednak na uruchomienie regularnych połączeń, głównie z powodu nieatrakcyjnych czasów przejazdu– linia do Zakopanego była jeszcze wtedy przed modernizacją.

Co ciekawe, przed wojną do Zakopanego kursowała słynna Luxtorpeda, czyli pociąg SAx 90080. W 1936 roku ustanowiła rekord szybkości na trasie Kraków–Zakopane, pokonując ją w dwie godziny i 18 minut. Luksusowy pociąg spalinowy jeździł także na trasie Lwów–Zakopane, którą pokonywał w 11 godzin i kwadrans.

Czytaj więcej

Pociągi z Warszawy do Wilna przyspieszą. Na początek o godzinę
Kolej
Pociągi z Warszawy do Wilna przyspieszą. Na początek o godzinę

Przejazd testowy za złotówkę

Przed uruchomieniem stałych kursów 14 grudnia, dwa miesiące wcześniej, 18 października, PKP Intercity zorganizuje specjalny przejazd promocyjny – Pendolino wyruszy o godzinie 7:29 z Warszawy Wschodniej i przez Kraków i Nowy Targ dotrze o 12:14 do Zakopanego. W drogę powrotną wyruszy o 15:50, by zakończyć kurs o 20:14 w Warszawie Zachodniej. Cena biletu w drugiej klasie wyniesie symboliczną złotówkę.

Dojazd Pendolino na Podhale jest możliwy dzięki modernizacji pod koniec grudnia 2023 roku linii kolejowej. W ramach inwestycji o wartości ponad 1,4 miliarda złotych odnowiono i zmodernizowano ponad 100 kilometrów torów, 130 rozjazdów i 300 obiektów inżynieryjnych.

Reklama
Reklama

Pendolino pierwszy raz dojechało do Zakopanego w 2017 roku w ramach kursu testowego. PKP Intercity nie zdecydowały się jednak na uruchomienie regularnych połączeń, głównie z powodu nieatrakcyjnych czasów przejazdu– linia do Zakopanego była jeszcze wtedy przed modernizacją.

Czytaj więcej

Czeski przewoźnik RegioJet testuje trasę kolejową z Krakowa do Warszawy
Kolej
Czeski przewoźnik RegioJet testuje trasę kolejową z Krakowa do Warszawy

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska pomorskie Gdynia Gdańsk małopolskie Kraków Zakopane Warszawa Pendolino PKP Inercity pociąg Tatry

Od 14 grudnia pociąg Pendolino zacznie kursować do Zakopanego – poinformował rzecznik prasowy PKP Intercity Maciej Dutkiewicz.

Z Gdyni wyruszy o godzinie 11:31, z Warszawy Centralnej o 14:40, a z Krakowa o 17:02. Po drodze zatrzyma się jeszcze w Nowym Targu, by dotrzeć do Zakopanego o 18:59. Z Zakopanego w przeciwną stronę wyjedzie natomiast o 9:00, by dojechać do Gdyni o 16:27.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Czeski przewoźnik RegioJet testuje trasę kolejową z Krakowa do Warszawy
Kolej
Czeski przewoźnik RegioJet testuje trasę kolejową z Krakowa do Warszawy
Pociągi z Warszawy do Wilna przyspieszą. Na początek o godzinę
Kolej
Pociągi z Warszawy do Wilna przyspieszą. Na początek o godzinę
Będzie więcej połączeń kolejowych z Niemcami. Do Berlina co dwie godziny
Kolej
Będzie więcej połączeń kolejowych z Niemcami. Do Berlina co dwie godziny
Leo Express połączy Pragę z Warszawą. Zaserwuje pasażerom prosecco
Kolej
Leo Express połączy Pragę z Warszawą. Zaserwuje pasażerom prosecco
Reklama
Reklama
e-Wydanie