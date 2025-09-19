Pendolino dojedzie w Tatry. Z Gdyni do Zakopanego w siedem i pół godziny

Kiedyś Luxtorpeda, dziś Pendolino

Dojazd Pendolino na Podhale jest możliwy dzięki modernizacji pod koniec grudnia 2023 roku linii kolejowej. W ramach inwestycji o wartości ponad 1,4 miliarda złotych odnowiono i zmodernizowano ponad 100 kilometrów torów, 130 rozjazdów i 300 obiektów inżynieryjnych.

Pendolino pierwszy raz dojechało do Zakopanego w 2017 roku w ramach kursu testowego. PKP Intercity nie zdecydowały się jednak na uruchomienie regularnych połączeń, głównie z powodu nieatrakcyjnych czasów przejazdu– linia do Zakopanego była jeszcze wtedy przed modernizacją.

Co ciekawe, przed wojną do Zakopanego kursowała słynna Luxtorpeda, czyli pociąg SAx 90080. W 1936 roku ustanowiła rekord szybkości na trasie Kraków–Zakopane, pokonując ją w dwie godziny i 18 minut. Luksusowy pociąg spalinowy jeździł także na trasie Lwów–Zakopane, którą pokonywał w 11 godzin i kwadrans.

Przejazd testowy za złotówkę

Przed uruchomieniem stałych kursów 14 grudnia, dwa miesiące wcześniej, 18 października, PKP Intercity zorganizuje specjalny przejazd promocyjny – Pendolino wyruszy o godzinie 7:29 z Warszawy Wschodniej i przez Kraków i Nowy Targ dotrze o 12:14 do Zakopanego. W drogę powrotną wyruszy o 15:50, by zakończyć kurs o 20:14 w Warszawie Zachodniej. Cena biletu w drugiej klasie wyniesie symboliczną złotówkę.

