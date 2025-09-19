Pendolino dojedzie w Tatry. Z Gdyni do Zakopanego w siedem i pół godziny

Aktualizacja: 19.09.2025 21:57 Publikacja: 19.09.2025 17:29
Foto: PAP, Andrzej Jackowski
Od 14 grudnia pociąg Pendolino zacznie kursować do Zakopanego – poinformował rzecznik prasowy PKP Intercity Maciej Dutkiewicz.
Z Gdyni wyruszy o godzinie 11:31, z Warszawy Centralnej o 14:40, a z Krakowa o 17:02. Po drodze zatrzyma się jeszcze w Nowym Targu, by dotrzeć do Zakopanego o 18:59. Z Zakopanego w przeciwną stronę wyjedzie natomiast o 9:00, by dojechać do Gdyni o 16:27.
Podróż z Gdyni do Zakopanego potrwa więc około siedem i pół godziny, z Warszawy do Zakopanego cztery godziny i 20 minut, a z Krakowa do Zakopanego około dwie godziny.
W wakacje trasa pociągu wydłużona zostanie do Kołobrzegu.
Dojazd Pendolino na Podhale jest możliwy dzięki modernizacji pod koniec grudnia 2023 roku linii kolejowej. W ramach inwestycji o wartości ponad 1,4 miliarda złotych odnowiono i zmodernizowano ponad 100 kilometrów torów, 130 rozjazdów i 300 obiektów inżynieryjnych.
Pendolino pierwszy raz dojechało do Zakopanego w 2017 roku w ramach kursu testowego. PKP Intercity nie zdecydowały się jednak na uruchomienie regularnych połączeń, głównie z powodu nieatrakcyjnych czasów przejazdu– linia do Zakopanego była jeszcze wtedy przed modernizacją.
Co ciekawe, przed wojną do Zakopanego kursowała słynna Luxtorpeda, czyli pociąg SAx 90080. W 1936 roku ustanowiła rekord szybkości na trasie Kraków–Zakopane, pokonując ją w dwie godziny i 18 minut. Luksusowy pociąg spalinowy jeździł także na trasie Lwów–Zakopane, którą pokonywał w 11 godzin i kwadrans.
Przed uruchomieniem stałych kursów 14 grudnia, dwa miesiące wcześniej, 18 października, PKP Intercity zorganizuje specjalny przejazd promocyjny – Pendolino wyruszy o godzinie 7:29 z Warszawy Wschodniej i przez Kraków i Nowy Targ dotrze o 12:14 do Zakopanego. W drogę powrotną wyruszy o 15:50, by zakończyć kurs o 20:14 w Warszawie Zachodniej. Cena biletu w drugiej klasie wyniesie symboliczną złotówkę.
