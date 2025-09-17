Reklama

Pociągi z Warszawy do Wilna przyspieszą. Na początek o godzinę

Już w grudniu czas podróży pociągiem z Warszawy do Wilna skróci się o godzinę, do siedmiu i pół godziny. Docelowo podróż ma trwać jeszcze krócej – zapowiadają przewoźnicy kolejowi z Polski i Litwy.

Publikacja: 17.09.2025 18:19

Pociągi z Warszawy do Wilna przyspieszą. Na początek o godzinę

Foto: LTG Link

Nelly Kamińska

Litewski operator kolejowy LTG Link i PKP Intercity podpisały list intencyjny w sprawie zacieśnienia współpracy i poprawy połączeń między Wilnem i Warszawą – informuje w komunikacie narodowa organizacja turystyczna Litwy Lithuania Travel.

W planie jest zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów i skrócenie czasu podróży.

Obecnie podróż zabiera około osiem godzin i 30 minut, łącznie z transferem związanym z różnym rozstawem szyn po stronach polskiej i litewskiej. Polska stosuje standard 1435 milimetrów, natomiast na Litwie obowiązuje szeroki rozstaw – 1520 milimetrów.

Firmy ustaliły, że już w grudniu czas podróży między stolicami skróci się o około godzinę, do siedmiu godzin i 30 minut. Docelowo podróż ma trwać mniej niż siedem godzin.

W przygotowaniu są również dwa nowe połączenia do Wilna: z zachodniej Polski przez Poznań i Warszawę oraz z Suwałk.

W dalszej perspektywie, po ukończeniu linii szybkich kolei Rail Baltica, podróż do litewskich miast odbywać się będzie bez przesiadek.

Bezpośredni pociąg z Warszawy Centralnej do Wilna odjeżdża codziennie o godzinie 7.55. Pasażerowie mają do dyspozycji gniazdka elektryczne i miejsca na rowery, jest też klimatyzacja. Wagony są przystosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością.

Długa historia kolei Warszawa–Wilno

Połączenie kolejowe między Warszawą a Wilnem ma długą tradycję. Już w XIX wieku zbudowano linię kolejową łączącą Petersburg i Warszawę, a jej trasa przebiegała przez terytoria dzisiejszej Litwy. W okresie międzywojennym między Wilnem a Warszawą kursował szybki pociąg zwany Latającym Wilnianinem. Około roku 1919 r. pokonanie tej trasy zajmowało prawie 20 godzin, ale do 1939 roku czas ten skrócono do pięciu godzin i 45 minut.

Dopiero w 1992 roku przywrócono regularne połączenia na trasie Warszawa–Suwałki–Szostaków (Šeštokai)–Wilno. Pociąg z Warszawy do Wilna ponownie przestał jednak kursować w roku 2013.

Najnowsze międzynarodowe połączenie na trasie Kraków–Warszawa–Mockava–Kowno–Wilno wystartowało w 2022 roku – bilety wyprzedały się wówczas zaraz po rozpoczęciu sprzedaży.

Źródło: rp.pl

