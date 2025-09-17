Pociągi z Warszawy do Wilna przyspieszą. Na początek o godzinę

Litewski operator kolejowy LTG Link i PKP Intercity podpisały list intencyjny w sprawie zacieśnienia współpracy i poprawy połączeń między Wilnem i Warszawą – informuje w komunikacie narodowa organizacja turystyczna Litwy Lithuania Travel.

W planie jest zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów i skrócenie czasu podróży.

Obecnie podróż zabiera około osiem godzin i 30 minut, łącznie z transferem związanym z różnym rozstawem szyn po stronach polskiej i litewskiej. Polska stosuje standard 1435 milimetrów, natomiast na Litwie obowiązuje szeroki rozstaw – 1520 milimetrów.

Firmy ustaliły, że już w grudniu czas podróży między stolicami skróci się o około godzinę, do siedmiu godzin i 30 minut. Docelowo podróż ma trwać mniej niż siedem godzin.

W przygotowaniu są również dwa nowe połączenia do Wilna: z zachodniej Polski przez Poznań i Warszawę oraz z Suwałk.