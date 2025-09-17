Pociągi z Warszawy do Wilna przyspieszą. Na początek o godzinę

Aktualizacja: 18.09.2025 06:13 Publikacja: 17.09.2025 18:19
Litewski operator kolejowy LTG Link i PKP Intercity podpisały list intencyjny w sprawie zacieśnienia współpracy i poprawy połączeń między Wilnem i Warszawą – informuje w komunikacie narodowa organizacja turystyczna Litwy Lithuania Travel.
W planie jest zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów i skrócenie czasu podróży.
Obecnie podróż zabiera około osiem godzin i 30 minut, łącznie z transferem związanym z różnym rozstawem szyn po stronach polskiej i litewskiej. Polska stosuje standard 1435 milimetrów, natomiast na Litwie obowiązuje szeroki rozstaw – 1520 milimetrów.
Firmy ustaliły, że już w grudniu czas podróży między stolicami skróci się o około godzinę, do siedmiu godzin i 30 minut. Docelowo podróż ma trwać mniej niż siedem godzin.
W przygotowaniu są również dwa nowe połączenia do Wilna: z zachodniej Polski przez Poznań i Warszawę oraz z Suwałk.
W dalszej perspektywie, po ukończeniu linii szybkich kolei Rail Baltica, podróż do litewskich miast odbywać się będzie bez przesiadek.
Bezpośredni pociąg z Warszawy Centralnej do Wilna odjeżdża codziennie o godzinie 7.55. Pasażerowie mają do dyspozycji gniazdka elektryczne i miejsca na rowery, jest też klimatyzacja. Wagony są przystosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością.
Połączenie kolejowe między Warszawą a Wilnem ma długą tradycję. Już w XIX wieku zbudowano linię kolejową łączącą Petersburg i Warszawę, a jej trasa przebiegała przez terytoria dzisiejszej Litwy. W okresie międzywojennym między Wilnem a Warszawą kursował szybki pociąg zwany Latającym Wilnianinem. Około roku 1919 r. pokonanie tej trasy zajmowało prawie 20 godzin, ale do 1939 roku czas ten skrócono do pięciu godzin i 45 minut.
Dopiero w 1992 roku przywrócono regularne połączenia na trasie Warszawa–Suwałki–Szostaków (Šeštokai)–Wilno. Pociąg z Warszawy do Wilna ponownie przestał jednak kursować w roku 2013.
Najnowsze międzynarodowe połączenie na trasie Kraków–Warszawa–Mockava–Kowno–Wilno wystartowało w 2022 roku – bilety wyprzedały się wówczas zaraz po rozpoczęciu sprzedaży.
