Będzie więcej połączeń między Niemcami a Polską. Na przykład do Berlina co dwie godziny

Wraz ze zmianą rozkładu jazdy 14 grudnia poszerzona zostanie siatka połączeń kolejowych między Niemcami a Polską. Deutsche Bahn (DB) i PKP Intercity zwiększą ofertę z dotychczasowych jedenastu połączeń dziennie między tymi krajami do siedemnastu.

Publikacja: 02.09.2025 00:40

Będzie więcej połączeń między Niemcami a Polską. Na przykład do Berlina co dwie godziny

Foto: PAP/DPA, Ute Wessels

Marzena Buczkowska-German

Podróżni zyskają większy wybór zwłaszcza na trasie Berlin – Warszawa. DB i PKP uruchomią tam siódme połączenie dziennie – to oznacza, że pociągi Eurocity będą kursowały między stolicami co dwie godziny. Czas przejazdu wynosi ponad pięć godzin – podaje niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9.

Całkowitą nowością jest uruchomienie połączenia na trasie Lipsk – Wrocław – Kraków. Dwa pociągi dziennie będą łączyć metropolię środkowych Niemiec z kluczowymi miastami południowej Polski. Jeden z przejazdów zostanie wydłużony o trasę do Przemyśla, tym samym zarówno region, jak i samo miasto pierwszy raz zyskają szybkie połączenie z Niemcami.

Dzięki skoordynowaniu przesiadek podróż z Monachium, Norymbergi i Frankfurtu do Wrocławia skróci się nawet o dwie godziny.

Z nowych rozwiązań dzięki przystankom w północnej Saksonii skorzystają także Chemnitz i Drezno.

Z Berlina pod wschodnią granicę Polski

Oprócz połączeń dziennych koleje rozwijają także ofertę nocną. Obie spółki wprowadzą codzienny nocny pociąg Eurocity z Berlina do Przemyśla przez Wrocław i Kraków, a także z Berlina do Chełma przez Łódź i Warszawę.

Istniejący nocny pociąg Monachium – Warszawa („Chopin”) będzie wzmocniony dodatkowymi wagonami i w przyszłości obejmie również Kraków i Przemyśl.

