Będzie więcej połączeń między Niemcami a Polską. Na przykład do Berlina co dwie godziny

Podróżni zyskają większy wybór zwłaszcza na trasie Berlin – Warszawa. DB i PKP uruchomią tam siódme połączenie dziennie – to oznacza, że pociągi Eurocity będą kursowały między stolicami co dwie godziny. Czas przejazdu wynosi ponad pięć godzin – podaje niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9.
Całkowitą nowością jest uruchomienie połączenia na trasie Lipsk – Wrocław – Kraków. Dwa pociągi dziennie będą łączyć metropolię środkowych Niemiec z kluczowymi miastami południowej Polski. Jeden z przejazdów zostanie wydłużony o trasę do Przemyśla, tym samym zarówno region, jak i samo miasto pierwszy raz zyskają szybkie połączenie z Niemcami.
Dzięki skoordynowaniu przesiadek podróż z Monachium, Norymbergi i Frankfurtu do Wrocławia skróci się nawet o dwie godziny.
Z nowych rozwiązań dzięki przystankom w północnej Saksonii skorzystają także Chemnitz i Drezno.
Oprócz połączeń dziennych koleje rozwijają także ofertę nocną. Obie spółki wprowadzą codzienny nocny pociąg Eurocity z Berlina do Przemyśla przez Wrocław i Kraków, a także z Berlina do Chełma przez Łódź i Warszawę.
Istniejący nocny pociąg Monachium – Warszawa („Chopin”) będzie wzmocniony dodatkowymi wagonami i w przyszłości obejmie również Kraków i Przemyśl.
