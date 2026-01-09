Reklama

Kierowcy płacą więcej za włoskie autostrady. Rząd niezadowolony, ale przegrywa w sądzie

Od początku roku kierowcy podróżujący po Włoszech płacą więcej za przejazd autostradami. Wzrosły taryfy na niemal wszystkich płatnych odcinkach, co zarządcy tłumaczą koniecznością nadążania za inflacją – informuje portal Tip-online.

Publikacja: 09.01.2026 01:24

Przejazd autostradami podrożał przez inflację

Przejazd autostradami podrożał przez inflację

Foto: PAP/EPA, ALESSANDRO DI MARCO

Marzena Buczkowska-German

Największą podwyżkę – według danych włoskiego Ministerstwa Infrastruktury i Transportu – odnotowano na trasie Salerno–Pompeje–Neapol, gdzie stawki wzrosły o 1,9 procent Zmiany dotknęły również ważne szlaki wykorzystywane przez zagranicznych turystów. Na autostradzie Brennerskiej (A22), jednej z kluczowych tras dojazdowych do Włoch z północy Europy, opłaty zwiększono o 1,46 procent. Odcinek ten jest szczególnie istotny dla podróżnych z Niemiec, Austrii i Europy Środkowo-Wschodniej.

Czytaj więcej

W Warszawie turystów przyciąga odnowiony plac Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki, Muzeum Sztuki N
Nowe Trendy
Bella Polonia! Najlepszy rok w historii przyjazdów Włochów do Polski

Inflacja przyczyną nowych opłat za autostrady we Włoszech

Decyzja zarządców dróg o podwyżkach spotkała się z ostrą krytyką włoskiego rządu. Ministerstwo Transportu, którym kieruje wicepremier Matteo Salvini z prawicowej partii Lega, podkreśliło, że rząd w Rzymie podejmował próby zamrożenia stawek, jednak zostały one zablokowane przez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.

System ustalania opłat autostradowych we Włoszech opiera się na złożonym mechanizmie prawnym i finansowym. Wysokość stawek i zasady ich aktualizacji są zapisane w długoterminowych umowach między państwem a prywatnymi operatorami autostrad. Jednym z głównych czynników uzasadniających wzrost opłat jest inflacja.

Włoski rząd przegrał w sądzie podwyżkę opłat za autostrady

W ostatnich latach kilka zaplanowanych podwyżek było jednak odkładanych decyzjami politycznymi. Salvini wielokrotnie publicznie sprzeciwiał się wzrostowi opłat, argumentując to ochroną kierowców i kosztów transportu. Spór ten trafił ostatecznie na wokandę.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Na włoskich plażach lepiej nie kopać głębokich dołów
Zanim Wyjedziesz
Słone kary za nadużywanie gościnności Włochów. Za co konkretnie? Można się zdziwić

W październiku Trybunał Konstytucyjny uznał blokowanie indeksacji opłat za niezgodne z konstytucją, przyznając rację operatorom autostrad. W konsekwencji niezależny regulator rynku transportowego, Autorità di regolazione dei trasporti (ART), ustalił, że dostosowanie stawek do inflacji powinno wynieść średnio 1,5 procent.

Dla branży turystycznej i podróżnych oznacza to wzrost kosztów dojazdu samochodem do włoskich regionów wypoczynkowych, między innymi nad Adriatyk, do północnych Włoch i na południe kraju. Choć skala podwyżek jest umiarkowana, decyzja może mieć znaczenie przy planowaniu podróży.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska Transport Transport Drogowy Turystyka Warszawa Autostrady Włochy
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Warszawa w czołówce turystycznego rankingu „The New York Timesa”
Zanim Wyjedziesz
Warszawa w czołówce turystycznego rankingu „The New York Timesa”
Tężnia solankowa w nowym kompleksie uzdrowiskowym w Lidzbarku Warmińskim
Zanim Wyjedziesz
Nowe uzdrowisko na mapie Polski. Będzie leczyć wodami mineralnymi
Wietnam uruchamia pierwszą w historii narodową platformę turystyczną
Zanim Wyjedziesz
Visit Vietnam – platforma danych i AI kształtują przyszłość turystyki w Wietnamie
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Wypełnianie papierowych kart przylotu i odlotu odchodzi do lamusa
Zanim Wyjedziesz
Egipt upraszcza zasady wjazdu. Znikają denerwujące papierowe formularze
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama