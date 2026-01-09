Kierowcy płacą więcej za włoskie autostrady. Rząd niezadowolony, ale przegrywa w sądzie

Największą podwyżkę – według danych włoskiego Ministerstwa Infrastruktury i Transportu – odnotowano na trasie Salerno–Pompeje–Neapol, gdzie stawki wzrosły o 1,9 procent Zmiany dotknęły również ważne szlaki wykorzystywane przez zagranicznych turystów. Na autostradzie Brennerskiej (A22), jednej z kluczowych tras dojazdowych do Włoch z północy Europy, opłaty zwiększono o 1,46 procent. Odcinek ten jest szczególnie istotny dla podróżnych z Niemiec, Austrii i Europy Środkowo-Wschodniej.

Reklama Reklama

Inflacja przyczyną nowych opłat za autostrady we Włoszech

Decyzja zarządców dróg o podwyżkach spotkała się z ostrą krytyką włoskiego rządu. Ministerstwo Transportu, którym kieruje wicepremier Matteo Salvini z prawicowej partii Lega, podkreśliło, że rząd w Rzymie podejmował próby zamrożenia stawek, jednak zostały one zablokowane przez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.

System ustalania opłat autostradowych we Włoszech opiera się na złożonym mechanizmie prawnym i finansowym. Wysokość stawek i zasady ich aktualizacji są zapisane w długoterminowych umowach między państwem a prywatnymi operatorami autostrad. Jednym z głównych czynników uzasadniających wzrost opłat jest inflacja.

Włoski rząd przegrał w sądzie podwyżkę opłat za autostrady

W ostatnich latach kilka zaplanowanych podwyżek było jednak odkładanych decyzjami politycznymi. Salvini wielokrotnie publicznie sprzeciwiał się wzrostowi opłat, argumentując to ochroną kierowców i kosztów transportu. Spór ten trafił ostatecznie na wokandę.