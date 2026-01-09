Kierowcy płacą więcej za włoskie autostrady. Rząd niezadowolony, ale przegrywa w sądzie

Aktualizacja: 09.01.2026 04:33 Publikacja: 09.01.2026 01:24
Przejazd autostradami podrożał przez inflację
Największą podwyżkę – według danych włoskiego Ministerstwa Infrastruktury i Transportu – odnotowano na trasie Salerno–Pompeje–Neapol, gdzie stawki wzrosły o 1,9 procent Zmiany dotknęły również ważne szlaki wykorzystywane przez zagranicznych turystów. Na autostradzie Brennerskiej (A22), jednej z kluczowych tras dojazdowych do Włoch z północy Europy, opłaty zwiększono o 1,46 procent. Odcinek ten jest szczególnie istotny dla podróżnych z Niemiec, Austrii i Europy Środkowo-Wschodniej.
Decyzja zarządców dróg o podwyżkach spotkała się z ostrą krytyką włoskiego rządu. Ministerstwo Transportu, którym kieruje wicepremier Matteo Salvini z prawicowej partii Lega, podkreśliło, że rząd w Rzymie podejmował próby zamrożenia stawek, jednak zostały one zablokowane przez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
System ustalania opłat autostradowych we Włoszech opiera się na złożonym mechanizmie prawnym i finansowym. Wysokość stawek i zasady ich aktualizacji są zapisane w długoterminowych umowach między państwem a prywatnymi operatorami autostrad. Jednym z głównych czynników uzasadniających wzrost opłat jest inflacja.
W ostatnich latach kilka zaplanowanych podwyżek było jednak odkładanych decyzjami politycznymi. Salvini wielokrotnie publicznie sprzeciwiał się wzrostowi opłat, argumentując to ochroną kierowców i kosztów transportu. Spór ten trafił ostatecznie na wokandę.
W październiku Trybunał Konstytucyjny uznał blokowanie indeksacji opłat za niezgodne z konstytucją, przyznając rację operatorom autostrad. W konsekwencji niezależny regulator rynku transportowego, Autorità di regolazione dei trasporti (ART), ustalił, że dostosowanie stawek do inflacji powinno wynieść średnio 1,5 procent.
Dla branży turystycznej i podróżnych oznacza to wzrost kosztów dojazdu samochodem do włoskich regionów wypoczynkowych, między innymi nad Adriatyk, do północnych Włoch i na południe kraju. Choć skala podwyżek jest umiarkowana, decyzja może mieć znaczenie przy planowaniu podróży.
