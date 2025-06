FlixTrain kupuje pociągi dużych prędkości. „To otwiera nową erę kolei w Europie”

Decyzja o zamówieniu nowych pociągów to odpowiedź FlixTrain na rosnące zapotrzebowanie na szybkie i przystępne cenowo podróże koleją - informuje przewoźnik w komunikacie.

Firma planuje wykorzystać nowy tabor, by rozwijać swoją ofertę i lepiej odpowiadać na potrzeby rynku w Niemczech i w całej Europie. Zgodnie z prognozami do 2030 roku niemiecki rynek kolei dużych prędkości wzrośnie o 45 procent w porównaniu z 2021 rokiem. W skali całej Europy wartość tego rynku sięgnęła w 2023 roku 27 miliardów euro, a jego dalszy wzrost szacuje się na 4-5 procent rocznie.

Tylko w 2024 roku FlixTrain zwiększył ofertę o 40 procent i zanotował wyraźny wzrost liczby pasażerów, kontynuując trend z poprzedniego roku.

- FlixTrain to projekt wieloletni. W najbliższych latach znacznie rozszerzymy naszą ofertę - mówi współzałożyciel i prezes Flix André Schwämmlein, cytowany w komunikacie.

- Tak znaczące powiększenie floty to krok, który otwiera nową erę dla kolei w Niemczech i całej Europie. Celem FlixTrain jest zachęcanie coraz większej liczby osób do korzystania ze zrównoważonych form transportu. Chcemy nie tylko zwiększyć nasze udziały w rynku, ale przede wszystkim realnie go poszerzyć - dodaje.