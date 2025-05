Szybki pociąg połączy Madryt z Lizboną. Pretekstem piłka nożna

Projekt zyskał już akceptację Komisji Europejskiej. - Pracujemy nad planem wzmocnienia szybkich połączeń między stolicami europejskimi, a trasa Madryt-Lizbona jest jednym z naszych priorytetów - mówi komisarz Apostolos Tzitzikostas, który w KE odpowiada za zrównoważony transport i rozwój turystyki, cytowany przez portal euronews.com.

Dzięki temu przedsięwzięciu czas podróży kolejowej z Madrytu do Lizbony skróci się z ponad 10 godzin do sześciu w 2027 roku i zaledwie trzech godzin w 2030 roku, kiedy cała trasa będzie gotowa do użytku.

Madryt i Lizbona straciły bezpośrednie połączenie kolejowe w 2020 roku, kiedy hiszpańska spółka kolejowa Renfe wycofała z trasy pociąg sypialny Trenhotel Lusitania.

Nowa trasa budowana będzie etapami. Do końca 2025 roku w szyny dla pociągów dużych prędkości wyposażony zostanie 100-kilometrowy odcinek z Elvas do Évory, co skróci podróż między Badajoz a Lizboną o ponad półtorej godziny, do nieco poniżej dwóch godzin.