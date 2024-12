Unia Europejska: Pasażer musi mieć takie same prawa w autobusie, pociągu i samolocie

Aby nie nakładać nadmiernych regulacji na krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów i zachować ich niezależność, skreślono przepisy dotyczące monitorowania przestrzegania praw pasażerów i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją.

Aby zbliżyć się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności w odniesieniu do opłat za pośrednictwo, doprecyzowano koncepcję zwrotu pełnego kosztu biletu zarezerwowanego przez pośrednika.

Podróż multimodalna, czyli jeden bilet, ale kilka środków transportu

W rozporządzeniu o prawach pasażerów w kontekście podróży mieszanych mowa o uzupełnieniu istniejących przepisów unijnych w odrębnych sektorach, co ma zapewnić klientom podobną ochronę w razie zmiany rodzaju transportu w trakcie podróży. Tworzy on ramy prawne, które pozwolą określić obowiązki i odpowiedzialność różnych dostawców usług. Projekt rozporządzenia przewiduje zakaz dyskryminowania pasażerów, co do warunków transportu i dostarczania biletów, obowiązek udzielania pasażerom minimalnych i poprawnych informacji w formacie spełniającym wymogi dostępności i z odpowiednim wyprzedzeniem, ochronę praw pasażerów na wypadek zakłóceń podróży, a zwłaszcza utraty połączenia między różnymi rodzajami transportu podczas podróży multimodalnej, zakaz dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej możliwości poruszania się oraz pomaganie takim osobom.

Co prawda ogólne wytyczne Komisji zostały zachowane, ale tu również pojawiło się kilka zmian.

Na nowo zdefiniowano zakres stosowania projektu rozporządzenia, aby zwiększyć jasność tekstu i aby przewoźnicy i pośrednicy mogli lepiej zrozumieć swoje obowiązki, a pasażerowie, swoje prawa.

Ponieważ wniosek nakłada znaczne obowiązki na operatorów zaangażowanych w podróże mieszane (różne śroki transportu, na przykład autobus i pociąg) odbywające się na podstawie jednego biletu, doprecyzowano jego definicję - przewoźnicy świadczący usługi transportowe składające się na taką podróż powinni zawrzeć między sobą umowę o oferowaniu tych usług transportowych w jej ramach. Pokazany został związek z innymi aktami prawnymi UE, w tym z unijnymi przepisami dotyczącymi praw pasażerów w różnych sektorach. Aby zbliżyć się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności w odniesieniu do opłat za pośrednictwo, doprecyzowano koncepcję zwrotu pełnego kosztu biletu zarezerwowanego przez pośrednika. Tekst wyjaśnia i upraszcza procedurę składania wniosków o zwrot kosztów i odszkodowanie, w tym w odniesieniu do języków.