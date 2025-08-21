Coraz więcej turystów w Czechach. Polacy w pierwszej trójce

Najszybciej rośnie popularność Pragi, Moraw Południowych i Czech Południowych. Szczególnie dynamicznie rośnie ruch turystów z rynków zamorskich i odległych -podaje portal Tschechien News.

Ponad połowa wszystkich przyjazdów (53,3 procent) przypadła na gości krajowych, jednak liczba turystów zagranicznych szybko rośnie. Ich udział wyniósł 46,7 procent, a liczba noclegów zwiększyła się o 8,8 procent.

Praga największym magnesem dla turystów

Stolica potwierdziła swoją pozycję głównego magnesu turystycznego. Ponad 2,2 miliona odwiedzających – czyli ponad jedna trzecia wszystkich – spędziło drugi kwartał w metropolii nad Wełtawą.

Na kolejnych miejscach znalazły się Morawy Południowe z 625 tysiącami gości i Czechy Południowe z 494 tysiącami odwiedzających. Regiony te przyciągają turystów wydarzeniami kulturalnymi, enoturystyką i walorami krajobrazowymi. Dużą popularnością cieszą się także uzdrowiska, zwłaszcza Karlowe Wary, gdzie średnia długość pobytu wyniosła 4,67 dnia – najwięcej w kraju.