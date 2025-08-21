Reklama

Coraz więcej turystów w Czechach. Polacy w pierwszej trójce

Czechy w drugim kwartale 2025 roku zanotowały wzrost liczby turystów. Do kraju przyjechało ponad 6,3 miliona gości, ale chętniej po swoim kraju jeździli też sami Czesi.

Publikacja: 21.08.2025 06:45

Praga Czechy

Foto: Adobe Stock

Marzena Buczkowska-German

Najszybciej rośnie popularność Pragi, Moraw Południowych i Czech Południowych. Szczególnie dynamicznie rośnie ruch turystów z rynków zamorskich i odległych -podaje portal Tschechien News.

Ponad połowa wszystkich przyjazdów (53,3 procent) przypadła na gości krajowych, jednak liczba turystów zagranicznych szybko rośnie. Ich udział wyniósł 46,7 procent, a liczba noclegów zwiększyła się o 8,8 procent.

Praga największym magnesem dla turystów

Stolica potwierdziła swoją pozycję głównego magnesu turystycznego. Ponad 2,2 miliona odwiedzających – czyli ponad jedna trzecia wszystkich – spędziło drugi kwartał w metropolii nad Wełtawą.

Na kolejnych miejscach znalazły się Morawy Południowe z 625 tysiącami gości i Czechy Południowe z 494 tysiącami odwiedzających. Regiony te przyciągają turystów wydarzeniami kulturalnymi, enoturystyką i walorami krajobrazowymi. Dużą popularnością cieszą się także uzdrowiska, zwłaszcza Karlowe Wary, gdzie średnia długość pobytu wyniosła 4,67 dnia – najwięcej w kraju.

W Pradze i na Morawach Południowych pobyty są krótsze – średnio 3,27 dnia w stolicy i 2,88 dnia na Morawach Południowych.

Wśród zagranicznych rynków źródłowych prym wiodą Niemcy, którzy zrealizowali 665 tysięcy przyjazdów. Kolejne miejsca zajmują Słowacy (269 tysięcy) i Polacy (259 tysięcy).

Licznie odwiedzali Czechy także turyści ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Austrii.

Szczególnie dynamiczny wzrost odnotowano w przypadku Irlandii (+33,6 procent), Argentyny (+28,6 procent) i Japonii (+23,4 procent).

Czeskie hotele zarabiają na turystach 

Hotele pozostają najpopularniejszą formą zakwaterowania – w analizowanym okresie skorzystało z nich 4,4 mln gości, co stanowi około 70 procent wszystkich przyjazdów.

Ponad połowę gości hotelowych stanowili turyści zagraniczni. Segment hotelowy odnotował wzrost o 4,1 procent rezerwacji, a liczba noclegów wzrosła do 10 milionów. Pensjonaty uzyskały wynik lepszy o 5,6 procent.

Czeską turystykę nakręcają goście z Ameryki i Azji

Od stycznia do czerwca 2025 roku Czechy odwiedziło prawie 10,5 miliona turystów (w tym 3,8 miliona zatrzymało się w samej Pradze), którzy spędzili łącznie 25,6 miliona noclegów.

Jeśli obecny trend się utrzyma, rok 2025 może stać się jednym z najbardziej udanych dla czeskiej turystyki w ostatniej dekadzie. Solidną podstawą tego wzrostu są rosnąca liczba przyjazdów z rynków zamorskich, powrót turystów z Azji i stabilny popyt krajowy.

- Czechy przyciągają gości przez cały rok i do wszystkich regionów – podsumowuje cytowany przez portal dyrektor CzechTourism František Reismüller. - Podczas gdy rynki sąsiednie utrzymują stabilną pozycję, obserwujemy wyraźny wzrost liczby turystów z bardziej odległych krajów – od Irlandii, przez Argentynę, po Japonię. Naszym celem jest wydłużanie średniej długości pobytu i zwiększanie wydatków turystów. Najhojniejsi są obecnie goście z Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch.

