Czechy podsumowały ubiegły rok w turystyce. Wciąż gonią wyniki sprzed pandemii

W 2023 roku do Czechy gościły ogółem 19,5 miliona turystów, z czego 7,4 miliony to turyści zagraniczni, a ponad 12,1 miliona - krajowi - podaje Czeska Centrala Ruchu Turystycznego CzechTourism. Kraj nie dogonił jeszcze wyników sprzed pandemii - dla porównania w 2019 roku do Czech przyjechały 22 miliony turystów, w tym 10,9 miliona zagranicznych i 11,1 miliona czeskich.

W ubiegłym roku najpopularniejszą atrakcją turystyczną był Zamek Praski, który odwiedziło 2,2 miliona osób. Na drugim miejscu znalazła się kolejka linowa na Petřín w wynikiem 1,9 miliona odwiedzających, a na trzecim miejscu praski ogród zoologiczny - 1,4 miliona.

Turyści jadą w góry

Wśród atrakcji przyrodniczych największą popularnością cieszył się Park Narodowy Skały Adršpašsko-Teplickie, dobrą frekwencją mogły się też pochwalić Łysa Góra i Śnieżka.

Do najliczniej odwiedzanych zabytkowych miejsc należały Skansen Wołoski w Rožnovie pod Radhoštěm, pałac Lednice, zamek w Czeskim Krumlovie, zamek Loket, kościół św. Barbary w Kutnej Horze (zabytek UNESCO) i sanktuarium na Świętej Górze w Przybramiu.