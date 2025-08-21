Egipt zamyka oszukańcze kliniki w hotelach. „Działały bez licencji, manipulowały cenami”

Aktualizacja: 21.08.2025 03:51 Publikacja: 21.08.2025 00:21
Foto: Nelly Kamińska
Pod koniec lipca komisje powołane przez egipskie Ministerstwo Zdrowia rozpoczęły kontrole klinik i aptek działających przy hotelach w kurortach – podaje portal hurghada24.pl. Sprawdzają ceny usług, jakość sprzętu medycznego, dostępność lekarstw i czy placówki działają legalnie. To odpowiedź na zgłaszane przez turystów przypadki oszustw, polegające głównie na zawyżaniu cen.
Czytaj więcej
Po latach oczekiwań i serii przesunięć terminów otwarcia Wielkie Muzeum Egipskie (Grand Egyptian...
Są już pierwsze – niepokojące – wyniki tych kontroli. Tylko w Szarm-el Szejk z 28 klinik, skontrolowanych w ciągu czterech dni, resort w trybie natychmiastowym zamknął 10. Działały one w hotelach Pharaohs Reef, Laguna Vista, Aurora Oriental Resort, Coral Sea Water World, Pyramisa, Sultan Gardens, Sharm Plaza, Novotel, Grand Rotana i Amwaj Oyoun.
Placówki te „prowadziły działalność bez licencji, nie chroniły praw ubezpieczonych turystów i manipulowały cenami usług” – mówi raport z kontroli. Większość skontrolowanych klinik nie miała cenników usług i niezbędnego wyposażenia technicznego.
Ponadto w aptekach klinik w hotelach Pharaohs Reef i Amwaj Oyoun znaleziono niedozwolone medykamenty.
– Nadal będziemy przeprowadzać kontrole klinik w prowincjach turystycznych, aby zapewnić pełną zgodność z normami sanitarnymi. Będziemy zajmować się wszelkimi naruszeniami, które mogą wpływać na bezpieczeństwo gości z zagranicy. Musimy zapewnić przejrzystość i uczciwość cen usług medycznych, aby wzmocnić pozycję Egiptu jako bezpiecznego i wiarygodnego celu turystycznego – mówi dyrektor Centralnej Administracji ds. Pozarządowych Instytucji Medycznych i Licencjonowania Hesham Zaki, cytowany przez Hurghada24.pl.
Pod koniec lipca władze prowincji Morza Czerwonego uruchomiły specjalny numer telefonu dla turystów oszukanych przez nieuczciwych lekarzy i aptekarzy.
Dyrekcja ds. Zdrowia prowincji Morza Czerwonego przygotowała również broszury w językach angielskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim z numerami telefonów, pod które turyści mogą dzwonić w razie nagłych problemów zdrowotnych. Są one rozdawane na lotniskach w Hurghadzie i Marsa Alam.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy hotel w prowincji Morza Czerwonego musi mieć klinikę lub przynajmniej punkt medyczny z wykwalifikowaną obsługą.
Czytaj więcej
Rząd Egiptu i katarski fundusz Qatar Investment Authority negocjują warunki umowy, na mocy której...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pod koniec lipca komisje powołane przez egipskie Ministerstwo Zdrowia rozpoczęły kontrole klinik i aptek działających przy hotelach w kurortach – podaje portal hurghada24.pl. Sprawdzają ceny usług, jakość sprzętu medycznego, dostępność lekarstw i czy placówki działają legalnie. To odpowiedź na zgłaszane przez turystów przypadki oszustw, polegające głównie na zawyżaniu cen.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Tego lata turyści odwiedzający Włochy powinni być ostrożniejsi niż zazwyczaj – władze niektórych miast i regionó...
Od 15 sierpnia 2025 roku polscy turyści będą mogli wjechać do Wietnamu bez wizy – poinformował ambasador tego kr...
Po latach oczekiwań i serii przesunięć terminów otwarcia Wielkie Muzeum Egipskie (Grand Egyptian Museum, GEM) u...
Trzy osoby zginęły, a kilkadziesiąt zostało rannych w katastrofie łodzi u wybrzeży Bali. Indonezyjskie władze za...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas