Reklama

Egipt zamyka oszukańcze kliniki w hotelach. „Działały bez licencji, manipulowały cenami”

Władze Egiptu zareagowały na doniesienia o oszustwach, których ofiarami padają turyści zgłaszający się z problemami zdrowotnymi do przyhotelowych klinik i aptek. Dotąd w samym Szarm el-Szejk zamknęły 10 placówek, w których wykryły nieprawidłowości.

Publikacja: 21.08.2025 00:21

Egipt zamyka oszukańcze kliniki w hotelach. „Działały bez licencji, manipulowały cenami”

Foto: Nelly Kamińska

Nelly Kamińska

Pod koniec lipca komisje powołane przez egipskie Ministerstwo Zdrowia rozpoczęły kontrole klinik i aptek działających przy hotelach w kurortach – podaje portal hurghada24.pl. Sprawdzają ceny usług, jakość sprzętu medycznego, dostępność lekarstw i czy placówki działają legalnie. To odpowiedź na zgłaszane przez turystów przypadki oszustw, polegające głównie na zawyżaniu cen.

Czytaj więcej

Wielkie Muzeum Eguipskie otwarto częściowo dla publiczności już rok temu
Zanim Wyjedziesz
Jest nowa data otwarcia Wielkiego Muzeum Egipskiego. Dziesięć lat po pierwszym terminie

Kontrole w egipskich hotelach ujawniają oszustwa

Są już pierwsze – niepokojące – wyniki tych kontroli. Tylko w Szarm-el Szejk z 28 klinik, skontrolowanych w ciągu czterech dni, resort w trybie natychmiastowym zamknął 10. Działały one w hotelach Pharaohs Reef, Laguna Vista, Aurora Oriental Resort, Coral Sea Water World, Pyramisa, Sultan Gardens, Sharm Plaza, Novotel, Grand Rotana i Amwaj Oyoun.

Placówki te „prowadziły działalność bez licencji, nie chroniły praw ubezpieczonych turystów i manipulowały cenami usług” – mówi raport z kontroli. Większość skontrolowanych klinik nie miała cenników usług i niezbędnego wyposażenia technicznego.

Ponadto w aptekach klinik w hotelach Pharaohs Reef i Amwaj Oyoun znaleziono niedozwolone medykamenty.

Reklama
Reklama

Władze Egiptu nadal będą tropić nieuczciwe kliniki i apteki

– Nadal będziemy przeprowadzać kontrole klinik w prowincjach turystycznych, aby zapewnić pełną zgodność z normami sanitarnymi. Będziemy zajmować się wszelkimi naruszeniami, które mogą wpływać na bezpieczeństwo gości z zagranicy. Musimy zapewnić przejrzystość i uczciwość cen usług medycznych, aby wzmocnić pozycję Egiptu jako bezpiecznego i wiarygodnego celu turystycznego – mówi dyrektor Centralnej Administracji ds. Pozarządowych Instytucji Medycznych i Licencjonowania Hesham Zaki, cytowany przez Hurghada24.pl.

Pod koniec lipca władze prowincji Morza Czerwonego uruchomiły specjalny numer telefonu dla turystów oszukanych przez nieuczciwych lekarzy i aptekarzy.

Dyrekcja ds. Zdrowia prowincji Morza Czerwonego przygotowała również broszury w językach angielskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim z numerami telefonów, pod które turyści mogą dzwonić w razie nagłych problemów zdrowotnych. Są one rozdawane na lotniskach w Hurghadzie i Marsa Alam.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy hotel w prowincji Morza Czerwonego musi mieć klinikę lub przynajmniej punkt medyczny z wykwalifikowaną obsługą.

Czytaj więcej

Egipt będzie miał kolejny kurort nad morzem. Hotele, mariny, centra handlu i rozrywki
Zanim Wyjedziesz
Egipt będzie miał kolejny kurort nad morzem. Hotele, mariny, centra handlu i rozrywki

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Afryka Egipt Szarm el-Szejk Hurghada

Pod koniec lipca komisje powołane przez egipskie Ministerstwo Zdrowia rozpoczęły kontrole klinik i aptek działających przy hotelach w kurortach – podaje portal hurghada24.pl. Sprawdzają ceny usług, jakość sprzętu medycznego, dostępność lekarstw i czy placówki działają legalnie. To odpowiedź na zgłaszane przez turystów przypadki oszustw, polegające głównie na zawyżaniu cen.

Kontrole w egipskich hotelach ujawniają oszustwa

Pozostało jeszcze 84% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Na włoskich plażach lepiej nie kopać głębokich dołów
Zanim Wyjedziesz
Słone kary za nadużywanie gościnności Włochów. Za co konkretnie? Można się zdziwić
Ambasador Wietnamu ogłosił dobrą wiadomość dla podróżnych z Polski
Zanim Wyjedziesz
Ambasador Wietnamu ogłosił dobrą wiadomość dla podróżnych z Polski
Wielkie Muzeum Eguipskie otwarto częściowo dla publiczności już rok temu
Zanim Wyjedziesz
Jest nowa data otwarcia Wielkiego Muzeum Egipskiego. Dziesięć lat po pierwszym terminie
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
Łodzią podróżowała grupa turystów z różnych krajów, Polaków wśród nich nie było
Zanim Wyjedziesz
Po tragicznym wypadku na Bali rząd Indonezji zaostrza kontrole
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie