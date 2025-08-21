Egipt zamyka oszukańcze kliniki w hotelach. „Działały bez licencji, manipulowały cenami”

Pod koniec lipca komisje powołane przez egipskie Ministerstwo Zdrowia rozpoczęły kontrole klinik i aptek działających przy hotelach w kurortach – podaje portal hurghada24.pl. Sprawdzają ceny usług, jakość sprzętu medycznego, dostępność lekarstw i czy placówki działają legalnie. To odpowiedź na zgłaszane przez turystów przypadki oszustw, polegające głównie na zawyżaniu cen.

Kontrole w egipskich hotelach ujawniają oszustwa

Są już pierwsze – niepokojące – wyniki tych kontroli. Tylko w Szarm-el Szejk z 28 klinik, skontrolowanych w ciągu czterech dni, resort w trybie natychmiastowym zamknął 10. Działały one w hotelach Pharaohs Reef, Laguna Vista, Aurora Oriental Resort, Coral Sea Water World, Pyramisa, Sultan Gardens, Sharm Plaza, Novotel, Grand Rotana i Amwaj Oyoun.

Placówki te „prowadziły działalność bez licencji, nie chroniły praw ubezpieczonych turystów i manipulowały cenami usług” – mówi raport z kontroli. Większość skontrolowanych klinik nie miała cenników usług i niezbędnego wyposażenia technicznego.

Ponadto w aptekach klinik w hotelach Pharaohs Reef i Amwaj Oyoun znaleziono niedozwolone medykamenty.