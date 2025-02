Czesi odkryli polski Bałtyk, a Polacy brylują w Czechach. Co najchętniej odwiedzają?

- My, Czesi, zakochaliśmy się w Polsce, a i Polacy są u nas niezwykle mile widziani i doceniani. Coraz więcej atrakcji, zabytków oraz punktów usługowych oferuje informacje w języku polskim - dodaje.

- Mimo to wciąż znamy się za mało! Statystycznie sąsiednie kraje Europy Zachodniej odwiedzają się nawzajem 5-10 razy częściej niż Polacy i Czesi - to zaskakujące. Jeśli podzielimy liczbę noclegów przez liczbę mieszkańców danego kraju, Polacy plasują się dopiero na 13. miejscu pod względem prawdopodobieństwa pobytu w Czechach. Karlowe Wary czy Pilzno to wciąż niemal nieodkryte kierunki dla polskich turystów. Chcemy to zmienić. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Czech – a na początek na polską wersję visitczechia.com, gdzie znajdziecie szczegółowe informacje o trasach marzeń i miesięczny „Anofajny newsletter” - zachęca Zukal.